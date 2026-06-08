WB-Graf zu ÖGB: Mit uns wird es keine Erbschafts- und Vermögenssteuern geben

Wien (OTS) -

Mit deutlicher Kritik reagiert Wirtschaftsbund-Generalsekretärin Tanja Graf auf die neuerliche Forderung des ÖGB nach einer Erbschafts- und Vermögenssteuer: „Mit uns wird es keine Erbschafts- und Vermögenssteuern geben. Dieser ideologische Steuer-Schmäh wird auch durch ständige Wiederholung nicht richtiger. Österreich zählt bereits zu den Ländern mit der höchsten Steuer- und Abgabenbelastung. Unser Problem sind nicht zu geringe Einnahmen, sondern zu hohe Ausgaben und eine überbordende Bürokratie.“



Familienbetriebe sind keine Melkkühe des Staates

Graf warnt davor, Familienbetriebe und Betriebsübergaben zum Spielball ideologischer Steuerdebatten zu machen: „Die Realität tausender Familienbetriebe wird hier offenbar bewusst ausgeblendet. Hinter jeder Betriebsübergabe stehen Jahrzehnte harter Arbeit, Investitionen und persönlicher Verantwortung. Zusätzliche Steuern würden genau jene treffen, die Arbeitsplätze schaffen, regional verwurzelt sind und den Wirtschaftsstandort stärken. Immer neue Belastungen zu fordern, ohne die Ausgabenseite des Staates kritisch zu hinterfragen, ist keine nachhaltige Finanzpolitik, sondern reine Ideologie.“



Leistung stärken statt Klassenkampf schüren

Graf kritisiert den grundsätzlichen Zugang des ÖGB: „Was als Gerechtigkeit verkauft wird, ist in Wahrheit alter Klassenkampf in neuem Gewand. Eigentum und Leistung werden unter Generalverdacht gestellt, obwohl gerade jene Menschen und Betriebe, die investieren, Risiken übernehmen und Arbeitsplätze schaffen, den Wohlstand unseres Landes sichern. Eine starke Wirtschaft finanziert unseren Staat und macht Sozialleistungen überhaupt erst möglich. Wer diejenigen zusätzlich belastet, die investieren und Beschäftigung schaffen, schwächt die Grundlage unseres Wohlstands“, so Graf abschließend.