Wiener Netze: Neues XL-Umspannwerk Simmering in Betrieb

Wien (OTS) -

Das Herz der Wiener Stromversorgung, das Umspannwerk Simmering, wurde jetzt verstärkt: Das bestehende Umspannwerk wurde mit neuen, modernen Schaltanlagen ausgestattet. Mit dem neuen 5. Transformator und einer neuen 380 kV-Schaltanlage ist das Umspannwerk in Simmering das größte Wiens. Generell zählt das Umspannwerk Simmering mit einer Mittelspannungsanlage mit 127 Schaltfeldern zu einem der größten Umspannwerke Europas.

„Das Umspannwerk Simmering ist der Gigant unter den 47 Umspannwerken der Wiener Netze und ist zugleich wichtiger Dreh- und Angelpunkt, um Strom zu den Wienerinnen und Wienern zu bringen. Die Wiener Netze haben eine Versorgungssicherheit von 99,9 Prozent und sind damit einer der zuverlässigsten Versorger der Welt! Durch das engmaschige Netz können bei einem Ausfall einer Leitung die Kund*innen durch Umschaltung über ein anderes System versorgt werden. Dadurch werden die Ausfallzeiten extrem kurz gehalten“, betont Ulli Sima, Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke, bei der offiziellen Inbetriebnahme des neuen XL-Umspannwerks Simmering heute.

Fotos zum Downloaden: https://tinyurl.com/UWSimInBetrieb

„Eine moderne Stromnetzinfrastruktur ist die Grundlage für eine sichere und zukunftsfähige Energieversorgung. Mit der Energiewende und der zunehmenden Elektrifizierung von Mobilität, Industrie und Wärmeversorgung steigen die Anforderungen an unsere Netze. Das neue Umspannwerk Simmering stärkt die Versorgungssicherheit Wiens und schafft die Voraussetzungen, um künftig noch mehr erneuerbaren Strom – insbesondere aus den Windkraftregionen im Osten Österreichs – zuverlässig in die Stadt zu bringen. Investitionen in die Netzinfrastruktur sind daher eine zentrale Zukunftsinvestition für Klimaschutz, Versorgungssicherheit und den Wirtschaftsstandort Wien“, so NEOS Wien Energiesprecher Stefan Gara.

Das neue Umspannwerk hat nunmehr 5 Riesen-Transformatoren, statt bisher 4. Die tinyhouse-großen Umspanner wiegen jeweils 300 Tonnen und wurden mit der Bahn und einem Spezialkran an ihre Plätze gebracht. „Wir haben hier in Simmering eine der größten und modernsten 380 Kilovolt-Schaltanlagen, sowie eine 110 Kilovolt-Schaltanlage eingebaut“, betont Wolfgang Jordan, Wiener Netze-Projektleiter, stolz. „Rund 150.000 Meter Kabel wurden verlegt, mehr als 10.000 m³ Beton sowie 770 Tonnen Baustahl wurden verbaut“, so Jordan. Das Umspannwerk in Simmering wird – wie alle Werke in Wien – von der Zentrale der Wiener Netze aus gesteuert.

Sichere und zuverlässige Stromversorgung auch in Zukunft

„Der Stromverbrauch steigt und die Leistungsspitzen nehmen zu, da brauchen wir mehr Kapazität im Stromnetz. Hier hilft uns die neue Schaltanlage in Simmering mit zusätzlichen Transformatoren sehr“, erklärt Gerhard Fida, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wiener Netze. „Das neue Umspannwerk ermöglicht den Transport weiterer erneuerbarer Energie und verringert den Wartungsaufwand dank modernster Technik“, so Fida. Das Umspannwerk und die daran angebundenen 380 Kilovolt-Erdkabel halten die Versorgungssicherheit Wiens stabil. „Nur wenn wir laufend investieren und ständig an der Optimierung der Netze arbeiten, können wir unsere hohe Versorgungssicherheit von 99,99 Prozent auch halten. Dazu sind moderne Technologien und Digitalisierung notwendig“, so Fida.

Der Spatenstich für den Neubau des Umspannwerks Simmering ist 2020 erfolgt. Die Gesamtprojektsumme liegt bei 150 Millionen Euro.

„Ob Wohnen, Arbeiten oder Mobilität: eine verlässliche Stromversorgung ist die Grundlage für unseren Alltag. Mit der Modernisierung und Erweiterung des Umspannwerks Simmering investieren die Wiener Netze in die Zukunft und sorgen dafür, dass Wien auch in den kommenden Jahrzehnten sicher und zuverlässig mit Energie versorgt wird“, sagt Thomas Steinhart, Bezirksvorsteher von Simmering.

Wozu braucht es Umspannwerke?

Das Wiener Netze-Stromnetz für die rund 1,6 Millionen Kund*innen ist insgesamt 21.100 Kilometer lang und umfasst 47 Umspannwerke und 11.000 Trafostationen.

Umspannwerke bilden wichtige „Knoten“ der Höchst-, Hoch-, und Mittelspannungsnetze. Zur möglichst verlustarmen Übertragung der elektrischen Energie vom Erzeuger zu Verbraucher*innen wird die elektrische Energie über mehrere Spannungsebenen transportiert. Umspannwerke sind das Bindeglied zwischen verschiedenen Spannungsebenen. Ihre Hauptaufgabe im Verteilnetz ist die Energieverteilung sowie die Transformation der Spannung von 380kV auf 110 kV und auf 20 kV oder 110 kV auf 10 kV.

Über die Wiener Netze:

Die Wiener Netze sind Österreichs größter Netzbetreiber – sie bringen Strom, Gas, Fernwärme und Daten dorthin, wo sie gebraucht werden. Investitionen von mehr als 490 Millionen Euro jährlich fließen in die Instandhaltung und den Ausbau der Netze. Mehr als 2 Millionen KundInnen in Wien, Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands profitieren von höchster Versorgungsqualität. Die Wiener Netze sind ein Unternehmen der Wiener Stadtwerke-Gruppe, dem größten Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien.