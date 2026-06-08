Ralph Gleis zum Ableben von Elfie Semotan: „Eine der bedeutendsten Fotografinnen Österreichs“

Wien (OTS) -

"Elfie Semotan war eine der bedeutendsten Fotografinnen Österreichs und eine Persönlichkeit, die die visuelle Kultur unseres Landes über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Mit ihrem unverwechselbaren Blick überschritt sie die Grenzen zwischen angewandter und freier Fotografie und schuf ein Werk von außergewöhnlicher künstlerischer Eigenständigkeit. Ihre Bilder verbanden Eleganz mit einem feinen Gespür für den Menschen. Mit Elfie Semotan verliert die internationale Fotografie eine herausragende Stimme. Wir verlieren eine große Künstlerin, deren Bilder bleiben werden“, so ALBERTINA-Generaldirektor Ralph Gleis.

Semotan verstand Fotografie nie als bloße Abbildung. Ob in der Modefotografie, im Porträt oder in ihren freien künstlerischen Projekten – stets gelang es ihr, das Besondere im Alltäglichen sichtbar zu machen und ihren Sujets mit dem ihr zugrunde liegenden besonderen Blick zu begegnen.

Ihr Werk nimmt einen wichtigen Platz in der Geschichte der österreichischen Fotografie ein und hat Generationen von Fotokünstler:innen inspiriert: In der kommenden Jubiläumsausstellung „Sammeln für die Zukunft“ zeigt die ALBERTINA eine vielschichtige filmische Arbeit von Rosa Barba, die u.a. auch bei Elfie Semotan studierte.

Mit ihrer Haltung, ihrer Neugier und ihrer künstlerischen Qualität hat sie Maßstäbe gesetzt, die weit über Österreich hinauswirken.