  • 08.06.2026, 13:54:32
  • /
  • OTS0114

Ralph Gleis zum Ableben von Elfie Semotan: „Eine der bedeutendsten Fotografinnen Österreichs“

Wien (OTS) - 

"Elfie Semotan war eine der bedeutendsten Fotografinnen Österreichs und eine Persönlichkeit, die die visuelle Kultur unseres Landes über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Mit ihrem unverwechselbaren Blick überschritt sie die Grenzen zwischen angewandter und freier Fotografie und schuf ein Werk von außergewöhnlicher künstlerischer Eigenständigkeit. Ihre Bilder verbanden Eleganz mit einem feinen Gespür für den Menschen. Mit Elfie Semotan verliert die internationale Fotografie eine herausragende Stimme. Wir verlieren eine große Künstlerin, deren Bilder bleiben werden“, so ALBERTINA-Generaldirektor Ralph Gleis.

Semotan verstand Fotografie nie als bloße Abbildung. Ob in der Modefotografie, im Porträt oder in ihren freien künstlerischen Projekten – stets gelang es ihr, das Besondere im Alltäglichen sichtbar zu machen und ihren Sujets mit dem ihr zugrunde liegenden besonderen Blick zu begegnen.

Ihr Werk nimmt einen wichtigen Platz in der Geschichte der österreichischen Fotografie ein und hat Generationen von Fotokünstler:innen inspiriert: In der kommenden Jubiläumsausstellung „Sammeln für die Zukunft“ zeigt die ALBERTINA eine vielschichtige filmische Arbeit von Rosa Barba, die u.a. auch bei Elfie Semotan studierte.

Mit ihrer Haltung, ihrer Neugier und ihrer künstlerischen Qualität hat sie Maßstäbe gesetzt, die weit über Österreich hinauswirken.

Rückfragen & Kontakt

Dr. Daniel Benyes
Pressesprecher

ALBERTINA

Albertinaplatz 1
1010 Wien

T +43 1 534 83 511
E [email protected]
W www.albertina.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ABT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Albertina

Rückfragen & Kontakt

Dr. Daniel Benyes
Pressesprecher

ALBERTINA

Albertinaplatz 1
1010 Wien

T +43 1 534 83 511
E [email protected]
W www.albertina.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright