  • 08.06.2026, 13:26:02
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SPÖ-Moitzi: „Es ist Zeit für eine europäische Bahnindustrie-Strategie“

Starke Bahnindustrie sichert Arbeitsplätze, Wertschöpfung und klimafreundliche Mobilität in Europa

Wien (OTS) - 

SPÖ-Verkehrssprecher Wolfgang Moitzi unterstützt den Vorstoß von Mobilitätsminister Peter Hanke für eine europäische Strategie für die Bahnindustrie. „Wir waren einmal führend bei der Herstellung von Windrädern und Photovoltaik-Anlagen. Diese Führungsrolle hat die EU durch Zögern und Zaudern verloren. Die EU darf bei der Bahnindustrie nicht dieselben Fehler machen und muss selbstbewusst seine Industrie schützen und stärken. Die Bahnindustrie ist eine Zukunftsbranche und ein Jobmotor in Österreich und in ganz Europa“, so Moitzi. ****

Die europäische Bahnindustrie sichere hunderttausende Arbeitsplätze und stehe für Innovation, hohe Standards und Wertschöpfung in Europa. Gleichzeitig gerate sie durch unfairen Wettbewerb und staatlich gestützte Konzerne aus Drittstaaten zunehmend unter Druck. „Wir können nicht auf der einen Seite Milliarden in unsere Infrastruktur investieren und auf der anderen Seite in neue Abhängigkeiten geraten. Daher ist es Zeit für eine europäische Bahnindustrie-Strategie. Sie ist der Hebel, um fairen Wettbewerb, Sicherheit und heimische Wertschöpfung zu stärken“, so Moitzi. (Schluss) mf/bj

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