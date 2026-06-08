WKÖ-Danninger zu EABG: Jetzt zählt Verantwortung statt weiterer Verzögerungen und Belastungen

Wien (OTS) -

„Beim Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz geht es längst nicht mehr um parteipolitische Debatten, sondern um Verantwortung für den Standort. Österreich kann sich weitere Verzögerungen nicht leisten“, betont Jochen Danninger, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), im Vorfeld der parlamentarischen Behandlung des Gesetzes. Das EABG schafft die Voraussetzungen für schnellere Genehmigungsverfahren bei Erneuerbaren-, Netz- und Speicherprojekten. Damit werden Rahmenbedingungen verbessert, um die Integration erneuerbarer Energie zu ermöglichen. „Wesentliche Verfahrensvereinfachungen und -beschleunigungen für Energieanlagen, etwa durch konzentrierte Genehmigungsverfahren, bringen wichtige Energieprojekte schneller auf den Weg. Davon profitieren heimische Unternehmen durch Investitionen, Aufträge und zusätzliche Wertschöpfung“, so Danninger.

Standort stärken

„Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und Energiewende gehören zusammen gedacht. Das EABG bringt die notwendigen Beschleunigungen, damit wichtige Projekte rascher umgesetzt werden können“, so Danninger. Neben dieser Verfahrensbeschleunigung braucht Österreich zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit nun auch mehr Tempo bei Maßnahmen zur Senkung der Strompreise, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene.

„Die Energiewende scheitert nicht an fehlenden Projekten, sondern viel zu oft an langwierigen Verfahren. Genau hier setzt das EABG an und schafft die notwendigen Voraussetzungen“, so Danninger. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation sollten Investitionshemmnisse rasch abgebaut werden. „Jeder weitere Aufschub sowie zusätzliche Belastungen für Unternehmen verzögern Investitionen, bremsen den Ausbau heimischer Energie und schwächen den Wirtschaftsstandort“, sagt Danninger.

Die WKÖ appelliert daher an alle Parteien, die Chance auf eine Beschleunigung von Energieprojekten zu nutzen und Unternehmen zu entlasten. Weitere Belastungen für Unternehmen sind strikt abzulehnen. „Über das EABG wird seit Jahren diskutiert und der Handlungsbedarf ist offensichtlich. Jetzt braucht es Umsetzung statt weiterer Verzögerungen“, betont Danninger. (PWK274/NIS)