Einladung zum Presse-Hintergrundgespräch in die Archäozoologische Sammlung des NHM Wien

Wien (OTS) -

Anlässlich der Neuerscheinung des Kinderbuches “Knochen-Detektive. Wir entziffern die Geschichte unserer Haustiere” von NHM-Wien-Archäozoologin Konstantina Saliari laden wir ein, einen Blick hinter die Kulissen in die für die Öffentlichkeit nicht zugängliche wissenschaftliche Sammlung zu werfen und die Arbeit der Archäozoolog*innen kennenzulernen.

Die Archäologisch-Zoologische Sammlung des Naturhistorischen Museums Wiens beschäftigt sich mit der interdisziplinären Erforschung der Tierreste aus archäologischen Ausgrabungen. Zu ihren Interessen zählen die Geschichte der Domestikation, die Viehwirtschaft sowie die Geschichte der Haus- und Wildfauna während der letzten zehn Jahrtausende. Die Archäozoologie verbindet die Methoden der Zoologie mit denen der Archäologie, Biologie und Umweltforschung, um das Verhältnis Mensch und Tier in der Vergangenheit zu rekonstruieren. Sie ist eine facherübergreifende Einrichtung zwischen Zoologie, Haustierkunde, Paläontologie und Archäologie.

Der größte Teil aller Untersuchungen wird auf Ansuchen archäologischer Stellen durchgeführt. Die archäologische Forschung stützt wesentliche Schlussfolgerungen auf naturwissenschaftliche Grundlagen, darunter eben auch auf archäozoologische Befunde.

Die Archäozoologie erarbeitet ihre Resultate in erster Linie durch die Untersuchung von Tierresten aus archäologischen Grabungen. In den meisten Fällen bildet der an vielen ur- und frühgeschichtlichen Siedlungsplätzen in großer Zahl erhalten gebliebene, meist stark zerstückelte Knochenabfall die einzige Materialgrundlage. Nur ausnahmsweise finden sich auch mehr oder weniger vollständige Tierskelette. Auch in urzeitlichen Menschengräbern werden immer wieder Tierknochen aus ehemaligen Speisebeigaben oder seltener auch ganze Skelette von mitbestatteten Tieren geborgen.

In jedem Fall erfordert die Analyse der Funde zunächst eine Bestimmung der Knochenstücke. So weit wie möglich werden Tierart, Geschlecht, Lebensalter, Größe, Gestalt, pathologische Erscheinungen und Taphonomie, also welche Prozesse nach dem Tod des Tieres einsetzten, untersucht. Wichtig ist auch die Unterscheidung von Wild- und Hausform einer Tierart. Die Gesamtheit der Resultate ermöglicht faunengeschichtliche, haustierkundliche und wirtschaftsarchäologische Schlüsse.

Dr. Konstantina Saliari ist seit 2014 Archäozoologin im NHM Wien. Sie hat in Athen (GR) Archäologie und Kunstgeschichte studiert. Zu ihren zusätzlichen Erfahrungen gehört die Mitarbeit an der Medizinischen Universität in Athen im Institut für Forensische Anthropologie und Toxikologie. 2017 dissertierte sie mit einer Archäozoologischen Analyse von der Burg Sand (10. Jhdt. n. Chr., Niederösterreich) an der Universität Wien. Am Nationalen Archäologischen Museum in Athen hat sie mehrere Jahre Vermittlungsprogramme für Kinder gestaltet.

Neu erschienen ist ihr Kinderbuch “Knochen-Detektive. Wir entziffern die Geschichte unserer Haustiere”, das sie gemeinsam mit Andrea Krapf (Abteilung Digitale Medien & Publikationen), Melanie Pilat und Brigitta Schmid (beide Abteilung Wissenschaftskommunikation) sowie Andreas Kroh (Stellv. Wissenschaftlicher Geschäftsführer und Leiter der Abteilung Zentrale Forschungseinrichtungen) verfasst hat.

Die Texte mit den Illustrationen von Alena Boucher laden ein, vergangene Epochen und ihre Haustiere zu entdecken.

https://www.nhm.at/forschung/1_zoologie_wirbeltiere/archaeologisch-zoologische_sammlung

Ablauf des Presse-Hintergrundgespräches am 16. Juni:

Der Treffpunkt ist pünktlich um 10.15 Uhr beim Portier des NHM Wien, Burgring 7, 1010 Wien, von wo wir gemeinsam in die Archäozoologische Sammlung ins Dachgeschoss starten.

Begrüßung

Dr. Katrin Vohland

Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin, NHM Wien

Autorinnen

Dr. Konstantina Saliari

Leiterin der Archäozoologischen Sammlung, 1. Zoologische Abteilung, NHM Wien

Mag. Andrea Krapf

Stellv. Leiterin der Abteilung Digitale Medien & Publikationen und Verlagsleiterin, NHM Wien

U.A.w.g. (nur bei Zusage) : [email protected]

Das Buch ist zum Preis von Ꞓ 9,90 im Shop des NHM Wien sowie im Buchhandel erhältlich.

Ein Rezensions-PDF erhalten Sie auf Anfrage per Mail an: [email protected]

Pressebilder: https://nhm.px.media/share/1780916155uGlIHrxwBwPJ35