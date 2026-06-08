- 08.06.2026, 12:06:02
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AK-Tipps: So tappen Sie in keine Kostenfallen rund um die WM
Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft und die Vorfreude vieler Fußballbegeisterter ist riesig. Es gibt jedoch viele Kostenfallen, durch die Konsument:innen finanziellen Schaden erleiden können. Ob gefälschte Tickets, betrügerische Domains oder Online-Shops aus Übersee oder unseriöse Reiseangebote aus dem Internet: Die AK Oberösterreich informiert Fans über die gängigsten Betrugsmaschen rund um das Sportereignis.
Obwohl weiterhin offizielle Kontingente verfügbar sind, sorgt der Ticketvertrieb für erheblichen Unmut. Grund ist das von der FIFA genutzte dynamische Preismodell, das die Kosten bei hoher Nachfrage massiv in die Höhe treibt. Vor allem die völlig intransparente Preisgestaltung steht massiv in der Kritik.
Konsument:innen sollten keinesfalls auf inoffizielle Ticketbörsen, in soziale Netzwerke und auf Kleinanzeigenportale ausweichen. Dort werden nämlich häufig gefälschte oder personengebundene, nicht übertragbare Tickets angeboten. Wer hier kauft, riskiert den Totalverlust des Geldes und die Abweisung direkt am Stadiontor.
Betrugswelle rund um die WM: Hunderte geklonte FIFA-Websites
Vorsicht auch bei scheinbar offiziellen Seiten: Mit nahezu perfekten Kopien der offiziellen fifa.com-Website werden rechtmäßige Ticket-Besitzer aus dem FIFA-Konto ausgesperrt und die Tickets weiterverkauft. Wer auf betrügerischen Seiten landet, läuft jedenfalls Gefahr, dass Malware installiert und Passkopien für Identitätsdiebstahl verwendet werden. Konsument:innen werden vor allem über die sozialen Medien und zum Beispiel mittels vermeintlicher Gewinnspiele oder kostenloser Streaming-Apps auf die betrügerischen Websites gelockt.
Reisebuchungen: Fake-Fan-Reisen und problematische Einreisebestimmungen
Auch bei WM-Reiseangeboten ist Vorsicht geboten: Fake-Unterkünfte und unseriöse Mietwagen-Deals sind typische Verbraucherfallen. Vor jeder Buchung sollten daher das Impressum des Anbieters sowie die vollständigen Preis- und Leistungsangaben genau geprüft werden. Zudem gilt: Ein Stadionticket ersetzt niemals das erforderliche Visum bzw. die Einreisegenehmigung. Hier müssen sich Fans zwingend rechtzeitig selbst informieren und darum kümmern.
Fanartikel: Fakeshops locken mit vermeintlichen Schnäppchen
Auch wer nicht nach Nordamerika reist, aber das Turnier zu Hause verfolgen möchte, kann ins Visier von Betrügern geraten. Denn angesichts der hohen Preise für offizielle Merchandise-Produkte florieren im Netz gefälschte Online-Shops zum Beispiel mit billigen Trikot-Angeboten. Wer im Voraus bezahlt, läuft Gefahr, gar keine Ware oder minderwertige Plagiate zu bekommen. Das Geld ist bei Konten in Übersee meist unwiederbringlich verloren.
Tipps der AK Oberösterreich für ein Fußballfest ohne finanziellen Schaden
- Kaufen Sie Tickets nur über die offizielle FIFA-Plattform und den offiziellen FIFA-Resale. Nur so sind Gültigkeit und Einlass garantiert. Eine Registrierung über die Website der FIFA ist unbedingt erforderlich.
- Tippen Sie Website-Adressen, die Sie besuchen möchten, selbst ein, anstatt auf Anzeigen oder bezahlte Suchergebnisse zu vertrauen.
- Meiden Sie Zahlungen mit Kryptowährungen und achten Sie auf eine Mehr-Faktor-Authentifizierung bei Zahlungsvorgängen, z.B. mit Kreditkarte.
- Nutzen bzw. installieren Sie keine Streaming-Apps aus inoffiziellen Quellen.
- Prüfen Sie Reiseangebote akribisch und lassen Sie die Finger von angeblichen Schnäppchen. Was zu gut klingt um wahr zu sein, ist meist Betrug.
- Achten Sie unbedingt auf die Einreisebestimmungen der USA und die nötigen Einreisedokumente, wenn Sie ein Spiel vor Ort besuchen möchten.
- Prüfen Sie unbekannte Online-Shops vor der Bestellung und bezahlen Sie größere Summen nicht im Voraus. Eine verlässliche Orientierung bietet der Fake-Shop Detector: Fake-Shop Detector - jetzt installieren | Arbeiterkammer Oberösterreich
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Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Dominik Bittendorfer
Telefon: 050/6906-2191
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