AK-Tipps: So tappen Sie in keine Kostenfallen rund um die WM

Linz (OTS) -

Am 11. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft und die Vorfreude vieler Fußballbegeisterter ist riesig. Es gibt jedoch viele Kostenfallen, durch die Konsument:innen finanziellen Schaden erleiden können. Ob gefälschte Tickets, betrügerische Domains oder Online-Shops aus Übersee oder unseriöse Reiseangebote aus dem Internet: Die AK Oberösterreich informiert Fans über die gängigsten Betrugsmaschen rund um das Sportereignis.

Obwohl weiterhin offizielle Kontingente verfügbar sind, sorgt der Ticketvertrieb für erheblichen Unmut. Grund ist das von der FIFA genutzte dynamische Preismodell, das die Kosten bei hoher Nachfrage massiv in die Höhe treibt. Vor allem die völlig intransparente Preisgestaltung steht massiv in der Kritik.

Konsument:innen sollten keinesfalls auf inoffizielle Ticketbörsen, in soziale Netzwerke und auf Kleinanzeigenportale ausweichen. Dort werden nämlich häufig gefälschte oder personengebundene, nicht übertragbare Tickets angeboten. Wer hier kauft, riskiert den Totalverlust des Geldes und die Abweisung direkt am Stadiontor.

Betrugswelle rund um die WM: Hunderte geklonte FIFA-Websites

Vorsicht auch bei scheinbar offiziellen Seiten: Mit nahezu perfekten Kopien der offiziellen fifa.com-Website werden rechtmäßige Ticket-Besitzer aus dem FIFA-Konto ausgesperrt und die Tickets weiterverkauft. Wer auf betrügerischen Seiten landet, läuft jedenfalls Gefahr, dass Malware installiert und Passkopien für Identitätsdiebstahl verwendet werden. Konsument:innen werden vor allem über die sozialen Medien und zum Beispiel mittels vermeintlicher Gewinnspiele oder kostenloser Streaming-Apps auf die betrügerischen Websites gelockt.

Reisebuchungen: Fake-Fan-Reisen und problematische Einreisebestimmungen

Auch bei WM-Reiseangeboten ist Vorsicht geboten: Fake-Unterkünfte und unseriöse Mietwagen-Deals sind typische Verbraucherfallen. Vor jeder Buchung sollten daher das Impressum des Anbieters sowie die vollständigen Preis- und Leistungsangaben genau geprüft werden. Zudem gilt: Ein Stadionticket ersetzt niemals das erforderliche Visum bzw. die Einreisegenehmigung. Hier müssen sich Fans zwingend rechtzeitig selbst informieren und darum kümmern.

Fanartikel: Fakeshops locken mit vermeintlichen Schnäppchen

Auch wer nicht nach Nordamerika reist, aber das Turnier zu Hause verfolgen möchte, kann ins Visier von Betrügern geraten. Denn angesichts der hohen Preise für offizielle Merchandise-Produkte florieren im Netz gefälschte Online-Shops zum Beispiel mit billigen Trikot-Angeboten. Wer im Voraus bezahlt, läuft Gefahr, gar keine Ware oder minderwertige Plagiate zu bekommen. Das Geld ist bei Konten in Übersee meist unwiederbringlich verloren.

Tipps der AK Oberösterreich für ein Fußballfest ohne finanziellen Schaden