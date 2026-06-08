Hitzeaktionstag: Samariterbund Wien ruft zu besonderer Aufmerksamkeit für vulnerable Menschen auf

Wien (OTS) -

Anlässlich des morgigen Hitzeaktionstags macht der Samariterbund Wien auf die gesundheitlichen Risiken steigender Temperaturen aufmerksam. Besonders ältere Menschen, chronisch kranke Personen, Säuglinge und Kleinkinder sowie Menschen, die im Freien arbeiten, sind von Hitze stark betroffen. An besonders heißen Tagen verzeichnet auch der Rettungsdienst deutlich mehr Einsätze.

„Hitze ist weit mehr als eine Belastung des Wohlbefindens – sie kann rasch zu einem ernsthaften Gesundheitsrisiko werden. Gerade bei älteren Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen können Flüssigkeitsmangel, Kreislaufprobleme oder Hitzeerschöpfung gefährliche Folgen haben“, erklärt Dr. Susanne Drapalik, Präsidentin und Landeschefärztin des Samariterbundes Wien.

Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass die Zahl der Rettungseinsätze an Hitzetagen um bis zu 20 Prozent steigen kann. Häufige Ursachen sind Kreislaufzusammenbrüche, Dehydrierung, Sonnenstiche oder hitzebedingte Erschöpfungszustände. Besonders in dicht verbauten Stadtgebieten bleibt die Belastung auch in den Nachtstunden hoch.

Aufeinander achten kann Leben retten

Der Samariterbund Wien appelliert daher an die Bevölkerung, besonders auf gefährdete Personen im eigenen Umfeld zu achten. Ein Anruf bei alleinlebenden Nachbar, ein Besuch bei älteren Angehörigen oder die Erinnerung ans regelmäßige Trinken können einen wichtigen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten.

Die wichtigsten Hitzetipps des Samariterbundes Wien:

Ausreichend trinken – idealerweise Wasser oder ungesüßte Getränke.

Direkte Sonne vermeiden.

Körperliche Anstrengungen in die frühen Morgen- oder Abendstunden verlegen.

Leichte, helle Kleidung und Kopfbedeckung tragen.

Wohnräume möglichst kühl halten und nachts lüften.

Auf Warnsignale wie Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen oder Benommenheit achten und bei Bedarf medizinische Hilfe holen.

Gesundheitstag im Zeichen der Prävention

Auch der diesjährige Gesundheitstag des Samariterbundes Wien am 10. Juni steht unter dem Motto „Arbeiten bei Hitze“ und beschäftigt sich mit Vorsorge und Gesundheitsförderung der Mitarbeiter:innen. Die Teilnehmer:innen erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen, individuellen Gesundheitschecks sowie praxisnahen Workshops.

„Mit dem Hitzeaktionstag möchten wir das Bewusstsein dafür schärfen, dass Hitzeschutz längst zu einem wichtigen Thema der Gesundheitsförderung und Arbeitssicherheit geworden ist. Als Gesundheits- und Sozialorganisation sehen wir es als unsere Verantwortung, sowohl unsere Mitarbeiter:innen als auch die Öffentlichkeit über Risiken und wirksame Schutzmaßnahmen zu informieren. Besonders Mitarbeiter:innen, die im Außendienst oder an wechselnden Einsatzorten tätig sind, sind den steigenden Temperaturen direkt ausgesetzt. Wichtig ist daher die Einführung strukturierter Hitzeschutzmaßnahmen und betrieblicher Hitzeschutzpläne“, so Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbundes Wien.

„Der Hitzeaktionstag erinnert uns daran, wie wichtig Prävention, Eigenverantwortung und gegenseitige Unterstützung sind – besonders dann, wenn extreme Temperaturen zur Belastung werden – auch für unsere Mitarbeiter:innen. Hitzeschutzpläne sind ein weiterer Schritt zur Gesundheitsprävention, aber auch zur Klimafolgenanpassung und Hitzeresilienz gemäß unserer Nachhaltigkeitspolitik“, so Alexander Hajek, Leiter der Abteilung Qualität, Sicherheit und Umwelt des Samariterbundes Wien abschließend.