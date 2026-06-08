HV Consumer Check | Vatertag 2026: Jede zweite Person schenkt. Rekordausgaben von bis zu 240 Mio. Euro.

Wien (OTS) -

Am Sonntag ist Vatertag, und dieser gewinnt in Österreich verstärkt an Bedeutung: 55 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher planen heuer, ihrem Vater an diesem Anlass eine Freude zu machen. Besonders beliebt sind gemeinsame Erlebnisse: Erstmals führen Restaurant-, Bar- oder Café-Besuche die Liste der beliebtesten Vatertagsgeschenke an. Das zeigt ein aktueller Consumer Check von Reppublika Research im Auftrag des Handelsverbands.

„Viele Menschen nutzen den Vatertag auch heuer wieder, um Zeit mit ihrem Vater zu verbringen und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Davon profitieren Handel und Gastronomie gleichermaßen“, sagt Rainer Will, Geschäftsführer des freiwilligen, überparteilichen und unabhängigen Handelsverbands. „Während die durchschnittlichen Ausgaben auf 94 Euro steigen, bleibt der Median bei 50 Euro. Die typische Vatertagsausgabe bewegt sich damit weiterhin auf einem moderaten Niveau, gleichzeitig greifen einzelne Schenkende deutlich tiefer in die Tasche als im Vorjahr. Wir rechnen deshalb mit Rekordausgaben von bis zu 240 Mio. Euro, von denen ein bedeutender Teil auch in den Handel fließt.“

Restaurantbesuche überholen klassische Geschenke

Mit 12 % liegen Restaurant-, Bar- oder Cafébesuche heuer erstmals an der Spitze der beliebtesten Vatertagsgeschenke. Dahinter folgen Gutscheine (11 %) sowie Süßigkeiten (11 %). Ebenfalls gefragt sind Parfum- und Körperpflegeprodukte (9 %) sowie nicht-materielle Geschenke wie gemeinsame Ausflüge oder gemeinsame Zeit (8 %). Dauerbrenner bleiben alkoholische Getränke (7 %).

Stationärer Handel dominiert die Einkaufsorte

Die meisten Vatertagsgeschenke werden weiterhin im stationären Handel gekauft. Besonders beliebt sind Supermärkte und Diskonter (28 %), gefolgt von Geschäften im Shoppingcenter (25 %) oder in Einkaufsstraßen (24 %). Internationale Online-Shops kommen auf 17 %, österreichische Online-Shops auf 12 %. Fernost-Plattformen wie Temu oder Shein spielen mit 3 % kaum eine Rolle.

Jüngere schenken öfter, Frauen geben mehr für Geschenke aus

Besonders aktiv wird der Vatertag von jüngeren Generationen begangen. In der Gen Z (18 bis 29 Jahre) feiern 85 % diesen Anlass mit Geschenken, bei den Millennials (30 bis 44 Jahre) sind es zwei Drittel (67 %), in der Gen X (45 – 60 Jahre) noch 52 %.

Auffällig ist zudem ein Geschlechterunterschied: Frauen schenken häufiger zum Vatertag (58 %) als Männer (51 %). Gleichzeitig geben Männer, wenn sie schenken, im Durchschnitt etwas mehr Geld aus (97 zu 90 Euro).

Wien und West-Österreich im Bundesländer-Ranking vorne

Für das typische Vatertags-Geschenk wird rund 50 Euro (Median) ausgegeben. Aufgrund von sehr hohen Ausgaben Einzelner liegt der Mittelwert mit 94 Euro jedoch deutlich höher. Dabei gibt es auch zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede:

Mit 106 Euro liegen die durchschnittlichen Ausgaben in Wien sowie in Vorarlberg und Tirol am höchsten. Niederösterreich und das Burgenland liegen mit 92 Euro etwa im Bundesschnitt, Salzburg und Oberösterreich mit 90 Euro etwas darunter. Das Schlusslicht bilden die südlichen Bundesländer Kärnten und Steiermark mit 82 Euro.

Vatertag als wichtiger Impuls für den Handel

„Der Vatertag sorgt für zusätzliche Nachfrage in vielen Bereichen – von Lebensmitteln und Süßwaren über Parfümerieartikel bis hin zu Gutscheinen und Gastronomieangeboten. Besonders erfreulich ist, dass persönliche Erlebnisse und gemeinsame Zeit für viele Menschen zunehmend an Bedeutung gewinnen“, sagt Rainer Will abschließend.

Über den Consumer Check

Die repräsentative Online-Befragung (CAWI; n = 1.020) wurde Mitte Mai von Reppublika Research im Auftrag des Handelsverbands durchgeführt.