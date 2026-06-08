Hitzeaktionstag am 9. Juni 2026: Coole Lösungen am Arbeitsplatz

Wien (OTS) -

Ob auf Baustellen, in der Pflege, im Rettungsdienst, in Werkshallen oder Büros: Hitze wird für immer mehr Beschäftigte zur täglichen Herausforderung. Der österreichweite Hitzeaktionstag 2026 am 9. Juni steht daher unter dem Motto „Coole Lösungen am Arbeitsplatz“ und rückt den Schutz von Arbeitnehmer:innen vor den gesundheitlichen Folgen zunehmender Hitzebelastung in den Mittelpunkt. Informationen zum Programm und zu allen Veranstaltungen finden sich unter www.hitzeaktionstag.at.

Breites Bündnis für mehr Hitzeschutz

Initiiert von Health For Future Österreich und koordiniert von der Gesundheit Österreich (GÖG) und dem Climate Change Centre Austria (CCCA) beteiligen sich zahlreiche Partnerorganisationen aus Wissenschaft, Gesundheitswesen, Arbeitswelt, Verwaltung und Zivilgesellschaft am Hitzeaktionstag 2026. Unterstützt wird die Initiative vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, dem Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung sowie dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft.

Hitze als zunehmende Belastung für die Arbeitswelt

In Österreich ist die durchschnittliche Temperatur im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bereits um rund 3,1 Grad Celsius angestiegen. Hitzewellen treten häufiger auf, dauern länger und belasten zunehmend Gesundheit, Wohlbefinden und Arbeitsfähigkeit. Besonders betroffen sind Menschen, die körperlich arbeiten oder ihren Arbeitsalltag nicht einfach in kühlere Umgebungen verlegen können.

"Die Klimakrise verschärft soziale Ungleichheiten. Hitze trifft Menschen ungleich - arbeiten sie körperlich im Freien oder im klimatisierten Büro? Wohnen sie in schlecht isolierten Wohnungen in städtischen Hitzeinseln oder in gut isolierten Häusern am grünen Stadtrand? Auch Kinder und ältere Menschen leiden deutlich stärker unter Hitze. Hitzeschutz ist daher auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit," sagt Alina Brad, CCCA-Vorstandsmitglied und Politikwissenschaftlerin an der Universität Wien.

Aktuelle Daten zeigen hohe Betroffenheit

Aktuelle Daten der Gesundheit Österreich zeigen, dass Hitze den Alltag vieler Menschen bereits deutlich beeinträchtigt: Im Sommer 2024 berichteten 60 Prozent der Bevölkerung von schlechterem Schlaf, mehr als die Hälfte fühlte sich in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt und 85 Prozent beobachteten zumindest eine gesundheitliche Belastung durch Hitze.

„Hitze ist längst kein Randthema mehr, sondern eine zentrale Herausforderung für Gesundheit und Arbeitswelt. Mit dem Hitzeaktionstag wollen wir Bewusstsein schaffen, gute Beispiele sichtbar machen und den Austausch zwischen jenen fördern, die bereits heute an wirksamen Lösungen arbeiten“, sagt Andrea E. Schmidt, Leiterin des Kompetenzzentrums Klima und Gesundheit der Gesundheit Österreich.

Mit der neuen Hitzeschutzverordnung und der Weiterentwicklung des Nationalen Hitzeschutzplans wurden wichtige Schritte gesetzt, um Arbeitnehmer:innen besser zu schützen. Der Hitzeaktionstag zeigt, wie Hitzeschutz in der Praxis umgesetzt werden kann – von angepassten Arbeitszeiten über Beschattung und Trinkwasserversorgung bis hin zu innovativen Lösungen für Innen- und Außenarbeitsplätze.

Österreichweite Aktionen und Veranstaltungen

Unter der Schirmherrschaft von Bundesministerin Korinna Schumann, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner und Bundesminister Norbert Totschnig finden rund um den Hitzeaktionstag 60 Informationsveranstaltungen, Workshops, Aktionstage und Vernetzungsformate in ganz Österreich statt. Gemeinsam setzen die 100 beteiligten Organisationen ein Zeichen dafür, dass Hitzeschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und nur durch Zusammenarbeit wirksam umgesetzt werden kann.

Der Hitzeaktionstag findet heuer bereits zum zweiten Mal österreichweit statt. Zu den Programmpunkten zählen Fachveranstaltungen, Informationsangebote für Betriebe und Beschäftigte sowie Praxisbeispiele für wirksamen Hitzeschutz am Arbeitsplatz. Auch die Arbeiterkammer Wien beteiligt sich mit einer Veranstaltung zum Thema Hitzeschutz und Arbeitnehmer:innengesundheit.

Weitere Informationen sowie das vollständige Programm sind unter www.hitzeaktionstag.at verfügbar.

Fakten auf einen Blick: Hitzeaktionstag 2026

· Motto 2026: „Coole Lösungen am Arbeitsplatz“

· Datum: 9. Juni 2026

· Koordination: Gesundheit Österreich (GÖG), Climate Change Centre Austria (CCCA) und Health For Future

· Beteiligte Organisationen: 100

· Veranstaltungen österreichweit: über 60 im Aktionszeitraum (April bis August), rd. 20 am 9. Juni