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AVISO Bilanz-Pressegespräch der PROPAK-Industrie mit Präsentation der Studie von EcoAustria, 15. Juni 2026, 10:00 Uhr
Standort unter Druck: Wie bleiben die industriellen Papierverarbeiter (PROPAK) international wettbewerbsfähig?
Hohe Arbeits- und Energiekosten, Bürokratie und wachsender internationaler Konkurrenzdruck setzen die industriellen Papierverarbeiter in Österreich (PROPAK) unter Druck.
EcoAustria-Direktorin Monika Köppl-Turyna präsentiert die neue Studie zu Herausforderungen und Wettbewerbssituation der PROPAK-Branche.
Wie verändern sich die wichtigsten Exportmärkte? Welche Wettbewerber gewinnen an Boden und welche Maßnahmen sind notwendig, um Produktion, Investitionen und Arbeitsplätze langfristig am Standort Österreich zu halten.
Wann: Montag, 15. Juni 2026, 10:00 Uhr
Wo: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, nur nach Anmeldung
Ihre Gesprächspartner:
- Marko Bill SCHUSTER, Fachverbandsobmann PROPAK
- Monika KÖPPL-TURYNA, Direktorin EcoAustria
- Arnold TAUTERMANN-BICHLER, stellv. Fachverbandsobmann PROPAK
- Martin WIDERMANN, Geschäftsführer PROPAK
Bitte um Anmeldung, ob Sie vor Ort oder via Livestream teilnehmen.
Kontakt: Peter Sitte, [email protected], mobil +43 664 34 05 996
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