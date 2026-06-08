  • 08.06.2026, 11:00:32
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Community-Sender sind fünf Jahre beim Presserat

Wien (OTS) - 

Seit fünf Jahren besteht die Möglichkeit, dass Community-Sender den Ehrenkodex für die österreichische Presse anerkennen – der Presserat kann dann Sendungen auf die Vereinbarkeit mit medienethischen Prinzipien überprüfen.

Elf der 17 Freien Sender in Österreich haben sich dem Presserat angeschlossen: Campus & City Radio 94.4; Freies Radio B138; Freies Radio Innsbruck – FREIRAD; Freies Radio Salzkammergut; FS1 - Freies Fernsehen Salzburg; OKTO; ORANGE 94.0; radio AGORA 105,5; Radio FREEQUENNS; Radiofabrik - Freier Rundfunk Salzburg sowie Radio Helsinki 92.6 MHz.

Helga Schwarzwald, Geschäftsführerin des Verbands Freier Rundfunk Österreich, betont die Bedeutung der Medienethik: „Seit den ersten Sendestarts vor mehr als 25 Jahren legen wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern großen Wert auf die Vermittlung und Einhaltung medienethischer Standards. Dies auch durch ein formales Commitment gegenüber dem österreichischen Presserat zu betonen, finden wir wichtig.

Auch Alexander Warzilek, Geschäftsführer des Presserats, ist über die Mitgliedschaft der Freien erfreut: „Die Kooperation mit den Community-Sendern zeigt, dass die medienethischen Grundsätze des Ehrenkodex für alle journalistischen Beiträge relevant sind, unabhängig davon, auf welcher Plattform sie erscheinen.“

Rückfragen & Kontakt

Presserat
Alexander Warzilek
Telefon: 01/2369984-11
E-Mail: [email protected]

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