- 08.06.2026, 10:29:02
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Erinnerung Pressekonferenz: „Hitzeaktionstag – Gesundheitssystem im Klimawandel“, morgen, 10 Uhr
Wie gut ist unser Gesundheitswesen auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereitet? Und welche Herausforderungen kommen auf die Arbeitsmedizin zu?
Das bisherige Jahr 2026 mit dem trockensten Frühling der Messgeschichte hat gezeigt, dass der Klimawandel für ernste Situationen in Österreich sorgt. Wie gut ist unser Gesundheitssystem darauf vorbereitet? Da der Hitzeaktionstag 2026 unter dem Motto „Coole Lösungen für den Arbeitsplatz“ steht, sollen auch die Herausforderungen und Möglichkeiten in der Arbeitsmedizin beleuchtet werden.
Die Österreichische Ärztekammer lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein, um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.
Teilnehmer:
Dr. Harald Schlögel
1. Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer
Dr. Heinz Fuchsig
Co-Referent im ÖÄK-Referat Umweltmedizin
DDr. Karl Hochgatterer
Referent im ÖÄK-Referat Arbeitsmedizin
Pressekonferenz: „Hitzeaktionstag – Gesundheitssystem im Klimawandel“
Datum: 09.06.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 4
Weihburggasse 10-12
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.aerztekammer.at
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