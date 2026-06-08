AVISO: Tag der Parlamentsforschung 2026

Wien (PK) -

Der Tag der Parlamentsforschung wird heuer bereits zum vierten Mal vom Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Dienst (RLW) der Parlamentsdirektion organisiert. Diese eintägige, englischsprachige Veranstaltung zielt darauf ab, parlamentsbezogene Forschung aus der Perspektive unterschiedlichster Disziplinen gemeinsam mit internationalen Vortragenden zu beleuchten und über deren Relevanz für die parlamentarische Praxis zu diskutieren.

Im Fokus stehen dieses Mal Fragen wie: Welche Rolle spielen Emotionen und Vernunft in politischen Debatten und wie haben sie sich in den letzten Jahren verändert? Werden Emotionen gegenwärtig bei politischen Entscheidungen gegenüber Fakten priorisiert? Wie müssen wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert werden, um auch in emotional aufgeladenen Debatten eine zentrale Rolle zu spielen? Welchen Stellenwert nehmen Emotionen und Gefühle bei der Schaffung und Anwendung von Recht ein? Und welche Gefühle entwickeln die Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Rechtsstaatlichkeit bzw. der Verfassung?

Diese Themen werden gleich zu Beginn der Konferenz in zwei Keynotes aufgegriffen. So wird sich die Historikerin Ute Frevert mit dem Parlament als emotionalen Raum sowohl in der Gegenwart als auch in der Vergangenheit befassen. Die Rechtsphilosophin Sabine Müller-Mall wird in ihrem Vortrag den Fokus auf die Emotionen in den Mechanismen von Politik und Recht legen. Danach stehen vier Panels mit renommierten Forschenden aus verschiedenen Ländern sowie eine Poster Session auf der Agenda. Weitere Programmpunkte sind die Vorstellung der vorläufigen Ergebnisse des "Forschungsjahrs im Parlament" 2025, die Bekanntgabe des neu ausgewählten Projekts für das Jahr 2026 sowie eine Podiumsdiskussion.

Aktuelle Detailinformationen finden Sie unter Tag der Parlamentsforschung (in deutscher Sprache) oder Day of Parliamentary Research (in englischer Sprache).

Tag der Parlamentsforschung 2026

Zeit:

Dienstag, 16. Juni 2026, 9 - 18.45 Uhr

Ort:

Parlament, Lokal 2 Elise Richter

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind eingeladen und können sich unter Tag der Parlamentsforschung 2026 anmelden. (Schluss) sue