SPÖ-Herr zu Greenpeace-Zahlen: „Unser Wasser schützen!“

Wien (OTS) -

Neuste Zahlen von Greenpeace zeigen, dass allein drei Konzerne drei Mal mehr Wasser verbrauchen als alle privaten Pools in Österreich. „Das zeigt, wie wichtig Transparenz und klare Regeln für große Wasserverbraucher sind“, so SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr. Die SPÖ setzt sich daher unter anderem für die Umsetzung eines Wasserentnahmeregisters für Großverbraucher wie Landwirtschaft und Industrie ein. „Die Grundwasserstände sind in weiten Teilen des Landes viel zu niedrig, jede vierte Messstelle hat Ende Mai einen historischen Tiefstand erreicht. Österreich braucht endlich konsequente Maßnahmen zum langfristigen Schutz unseres Trinkwassers!“, so Herr. ****

„Wenn wir zuhause den Wasserhahn aufdrehen, läuft der Wasserzähler mit. Bei der Landwirtschaft und Industrie ist das nicht so“, erklärt Herr die „Blackbox Wasser“. Wer in welcher Region wie viel Grundwasser genau entnimmt, liege im Dunkeln. „Das wollen wir ändern. Nur wenn wir wissen, wo wie viel Wasser von großen Verbrauchern entnommen wird, können wir vorausschauend planen“, so Herr.

Neben der Umsetzung eines Wasserentnahmeregisters sieht das Regierungsprogramm einen klaren gesetzlichen Vorrang für die Trinkwasserversorgung vor anderen Nutzungsarten vor. Eine Wasserstrategie zum Vorbeugen von Nutzungskonflikten soll ebenfalls beschlossen werden. Zudem soll die Dauer der Bewilligungen für Großverbraucher kritisch überprüft und gekürzt werden, um in Zeiten der Klimakrise die Versorgung abzusichern. „Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage und muss für alle Menschen leistbar und in bester Qualität verfügbar bleiben. Deshalb müssen diese Maßnahmen rasch umgesetzt werden“, so Herr. (Schluss) mf/ff