9. Juni, 10 Uhr: Alternative Budgetrede vor dem Parlament

Wien (OTS) -

Eine breite zivilgesellschaftliche Allianz hält am 9.6. um 10 Uhr vor dem Parlament die Alternative Budgetrede. Sie wird dabei ein Budgetkonzept aus feministischen, sozialen, ökologischen, Care- und Friedens-Perspektiven präsentieren - eine zukunftsorientierte Antwort auf das Kürzungs-Budget der Bundesregierung.

Alternative Budgetrede: Präsentation des Budgets der Vielen: Zukunftsinvestitionen statt Kürzungen bei den vielen

9. Juni 2026, 10 Uhr

Vor dem Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Mit Mitgliedern der zivilgesellschaftlichen Allianz:

FAIR Sorgen! - https://fairsorgen.at

Attac Österreich - https://www.attac.at

Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen (BEIGEWUM) - http://www.beigewum.at

Die Armutskonferenz - https://www.armutskonferenz.at

Fiscal Future Austria

Fridays for Future – www.fridaysforfuture.at

Global 2000 - https://www.global2000.at

Inklusion Österreich - https://www.inklusionoesterreich.at

Österreichischer Frauenring - https://www.frauenring.at

One Billion Rising Austria - https://1billionrising.at

Women International League for Peace and Freedom – https://wilpf.at



Rückfragen:



FAIR Sorgen!

Elisabeth Klatzer - Telefon: 0650 5050565 - E-Mail: [email protected]

Global 2000

Antonia Petri - Tel: 0699 14 2000 82 - E-Mail: [email protected]