- 08.06.2026, 09:27:02
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- OTS0033
9. Juni, 10 Uhr: Alternative Budgetrede vor dem Parlament
Präsentation des Budgets der Vielen - mit Foto-, Video- und Interviewmöglichkeiten
Eine breite zivilgesellschaftliche Allianz hält am 9.6. um 10 Uhr vor dem Parlament die Alternative Budgetrede. Sie wird dabei ein Budgetkonzept aus feministischen, sozialen, ökologischen, Care- und Friedens-Perspektiven präsentieren - eine zukunftsorientierte Antwort auf das Kürzungs-Budget der Bundesregierung.
Alternative Budgetrede: Präsentation des Budgets der Vielen: Zukunftsinvestitionen statt Kürzungen bei den vielen
9. Juni 2026, 10 Uhr
Vor dem Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien
Mit Mitgliedern der zivilgesellschaftlichen Allianz:
FAIR Sorgen! - https://fairsorgen.at
Attac Österreich - https://www.attac.at
Beirat für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen (BEIGEWUM) - http://www.beigewum.at
Die Armutskonferenz - https://www.armutskonferenz.at
Fiscal Future Austria
Fridays for Future – www.fridaysforfuture.at
Global 2000 - https://www.global2000.at
Inklusion Österreich - https://www.inklusionoesterreich.at
Österreichischer Frauenring - https://www.frauenring.at
One Billion Rising Austria - https://1billionrising.at
Women International League for Peace and Freedom – https://wilpf.at
Rückfragen:
FAIR Sorgen!
Elisabeth Klatzer - Telefon: 0650 5050565 - E-Mail: [email protected]
Global 2000
Antonia Petri - Tel: 0699 14 2000 82 - E-Mail: [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Attac Österreich
David Walch
Telefon: 0650 544 00 10
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.attac.at/presse
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