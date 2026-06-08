Wien (OTS) -

AVISO Pressegespräch, 15.06.2026, 13:30 Uhr, Caritas: Humanitäre Krise im Nahen Osten: Ist der Libanon das neue Gaza?

Caritas Austria Press Briefing, 15/06/2026 – Humanitarian Crisis in the Middle East: Is Lebanon the New Gaza?

Datum: Montag, 15.06.2026, 13:30 -14:30 Uhr

Ort: Online via MS Teams, in deutscher und englischer Sprache mit Dolmetschung (Der Link wird nach Anmeldung zugesendet)

Pressegespräch mit Caritas Österreich-Vizepräsident Alexander Bodmann, Tirza Leibowitz, Vizedirektorin Physicians for Human Rights Israel, Nour Boutine, Programmkoordinatorin Libanon Caritas Österreich, und Erwin van Veen, Forschungsbeauftragter am Clingendael Conflict Research Unit (Niederlande)

Die humanitäre Krise im Nahen Osten hat eine neue Dimension erreicht: Im Gazastreifen prägen Zerstörung, Vertreibung, Hunger und der Zusammenbruch zentraler Versorgungsstrukturen trotz Waffenstillstands weiterhin den Alltag der Bevölkerung. Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, während der Zugang zu lebensrettender Unterstützung und die Handlungsfähigkeit humanitärer Organisationen zunehmend eingeschränkt wird. Die Bevölkerung im Westjordanland gerät ebenfalls zunehmend unter Druck.

Unterdessen ähnelt Israels Militäroperation im Libanon den Mustern, die in den letzten zweieinhalb Jahren auch im Gazastreifen zu beobachten waren: Weite Teile des Südlibanon unterliegen Evakuierungsanordnungen; Zerstörung von ziviler Infrastruktur, Wohnhäusern, Ackerland und öffentlichen Einrichtungen sowie Angriffe auf medizinische Einrichtungen und Rettungskräfte sind an der Tagesordnung.

Im Rahmen dieses Pressegesprächs analysieren Nahost-Expert*innen die aktuelle humanitäre Lage im Gazastreifen, im Westjordanland und im Libanon. Im Mittelpunkt stehen die dringendsten humanitären Bedürfnisse, der Zugang zu lebenswichtiger Hilfe sowie die Verantwortung der internationalen Gemeinschaft angesichts anhaltender Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Für Fragen und Antworten ist ausreichend Zeit eingeplant.

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

Alexander Bodmann, Vizepräsident Caritas Österreich

Tirza Leibowitz, Vizedirektorin und Programmdirektorin, Physicians for Human Rights Israel (Tel Aviv)

Nour Boutine, Programmkoordinatorin Libanon, Caritas Österreich (Beirut)

Erwin van Veen: Forschungsbeauftragter und Abteilungsleiter Naher Osten am Clingendael Conflict Research Unit (Wassenaar; Niederlande)

Medienvertreter*innen sind sehr herzlich zur Pressekonferenz eingeladen.

Um Akkreditierung unter [email protected] wird dringend gebeten. Wir senden Ihnen dann den Einladungslink zu.

AVISO Pressegespräch, 15.06.2026, 13:30 Uhr, Caritas: Humanitäre Krise im Nahen Osten: Ist der Libanon das neue Gaza?

Pressegespräch mit Caritas Österreich-Vizepräsident Alexander Bodmann, Tirza Leibowitz, Vizedirektorin Physicians for Human Rights Israel, Nour Boutine, Programmkoordinatorin Libanon Caritas Österreich, und Erwin van Veen, Forschungsbeauftragter am Clingendael Conflict Research Unit (Niederlande)

Datum: 15.06.2026, 13:30 Uhr - 15.06.2026, 14:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Via MS Teams