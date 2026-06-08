  • 08.06.2026, 08:30:33
  • /
  • OTS0012

Streamingabgabe gefährdet Medienvielfalt, Arbeitsplätze, Investitionen und digitale Souveränität

Unternehmen der österreichischen TV-Branche warnen deutlich vor den negativen Auswirkungen

Wien (OTS) - 

Mehrere Unternehmen der österreichischen TV-Branche haben sich mit einem gemeinsamen offenen Brief an Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler, die Mitglieder der Bundesregierung sowie die medienpolitischen Sprecherinnen und Sprecher der Regierungsparteien gewandt.

Die unterzeichnenden Unternehmen warnen darin vor den weitreichenden Auswirkungen der geplanten Streamingabgabe auf den österreichischen Medienstandort.

Nach Einschätzung der Branche würde die Abgabe nicht nur internationale Streaminganbieter treffen, sondern auch heimische Fernsehsender und Abrufdienste mit mindestens 20 Millionen Euro belasten – also genau jene Unternehmen, die in Österreich investieren, Arbeitsplätze schaffen, heimische Inhalte produzieren, österreichischen Sport finanzieren und einen wesentlichen Beitrag zur Medienvielfalt und zur demokratischen Öffentlichkeit leisten.

Die Abgabe wäre nicht nur eine Gefahr für Medienvielfalt, Beschäftigung und Wettbewerbsfähigkeit des österreichischen Medienstandorts, sondern auch für die strategische und digitale Souveränität Österreichs.

Der Brief ist von folgenden Unternehmen unterzeichnet: ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe, ServusTV / Red Bull Media House, Sky Österreich, oe24.TV und CANAL+ Österreich.

> Link zum offenen Brief im Wortlaut:
https://www.voep.at/downloads/2026-06-08_Offener_Brief_betr_Streamingabgabe.pdf

Rückfragen & Kontakt

Verband Österreichischer Privatsender (VÖP)
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VOP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Verband Österreichischer Privatsender

Rückfragen & Kontakt

Verband Österreichischer Privatsender (VÖP)
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright