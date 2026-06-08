BREAKING NEWS: Breaking Media auf OKTO

WIEN BREITENSEE/ST. MARX (OTS) -

Mit der Spezialausgabe WER WIRD ORF-CHEF:IN? startet OKTO am Dienstag, den 9. Juni 2026 um 20:35 Uhr mit der Sendereihe BREAKING MEDIA im Community TV und liefert damit topaktuellen Content zur Wahl der ORF Generaldirektion am 11. Juni 2026. Die Produktion von PULS 4 und JOYN wird auch zukünftig auf OKTO zu sehen sein.



Eine Sondersendung mit einer Länge von einer Stunde und 49 Minuten bildet den Auftakt einer bisher einmaligen Kooperation zweier privater Fernsehanstalten: Unter der Leitung von BREAKING MEDIA-Moderatorin Gundula Geiginger treffen sechs der insgesamt 13 zugelassenen Kandidant:innen für die neue ORF Generaldirektion aufeinander: Eva Schütz (Herausgeberin und Gründerin von Exxpress), Kathrin Zierhut-Kunz (kaufmännische Geschäftsführerin von ORF III), Lisa Totzauer (TV-Magazin-Chefin des ORF), Clemens Pig (CEO der Austria Presse Agentur), Johannes Larcher (Medienmanager, u.a. früher bei HBO Max und Hulu) und Markus Breitenecker (ehem. COO, ProSiebenSat. 1 und PULS 4-Gründer) stellen sich den kritischen Fragen.



In einem zweiten Teil diskutieren vier Medieninsider bei PRO UND CONTRA-Moderatorin Manuela Raidl die Zukunft des ORF und der österreichischen Medienpolitik: Barbara Tóth (leitende Redakteurin des Falter), Hans Mahr (Medienmanager, u.a. früher bei RTL und Krone), Leonhard Dobusch (ORF-Stiftungsrat) und Peter Westenthaler (ORF-Stiftungsrat) sind hier eingeladen.



Die aktuelle Spezialausgabe ist die mittlerweile 19. Folge des Medienmagazins BREAKING MEDIA, das sich mit wichtigen Fragen eines demokratischen Landes auseinandersetzt. Medienminister Andreas Babler war in dem Talkformat ebenso schon zu Gast wie profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer, Dok1-Host Lisa Gadenstätter oder der Medienethinker Luis Paulitsch. Der thematische Bogen spannt sich von einer bevorstehenden Reform der Medienförderung über den Rücktritt des ORF-Generalintendanten Roland Weißmann und das Handyfasten-Experiment bis hin zur Medienfreiheit in Ungarn und den Eurovision Song Contest.