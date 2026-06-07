FPÖ – Hafenecker: „Überheblicher Wolf im Glashaus – ORF ist die wahre Fake-News-Schleuder!“

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik an der jüngsten Wortmeldung von ORF-Moderator Armin Wolf übte heute FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA. Wolf hatte die „Exxpress“-Herausgeberin und Kandidatin für die ORF-Generaldirektion, Eva Schütz, scharf attackiert und deren Medium als „rechte, rassistische Fake-News-Schleuder“ bezeichnet. Für Hafenecker sei dies ein Akt unerträglicher Anmaßung. „Die jüngsten Aussagen von ORF-Moderator Armin Wolf sind an Überheblichkeit und Scheinheiligkeit nicht zu überbieten. Ausgerechnet ein Vertreter jenes Senders, der erst kürzlich mit einer beispiellosen Fake-News-Kampagne gegen parlamentarische Mitarbeiter der FPÖ aufgeflogen ist, maßt sich an, andere als ‚Fake-News-Schleuder‘ zu diffamieren. Das System ORF zeigt hier seine hässliche Fratze der Intoleranz gegenüber jedem, der nicht auf Linie ist“, so Hafenecker.

Der freiheitliche Generalsekretär erinnerte in diesem Zusammenhang an die erst kürzlich geplatzte Kampagne von ORF und „Standard“, in der wahrheitswidrig behauptet worden war, dass zahlreiche parlamentarische Mitarbeiter der FPÖ vom Verfassungsschutz beobachtet würden. „Der ORF und der ‚Standard‘ haben wochenlang behauptet, zehn bis zwanzig unserer Mitarbeiter würden vom Verfassungsschutz beobachtet. Die DSN hat dann klargestellt, dass es sich um keinen einzigen handelt. Eine Richtigstellung oder gar eine Entschuldigung? Fehlanzeige! Stattdessen wird herumgeeiert und relativiert. Das ist nicht nur journalistisches Versagen auf ganzer Linie, sondern eine gezielte politische Kampagne, finanziert mit den Zwangsgebühren der Bürger“, erklärte Hafenecker.

Abschließend stellte der FPÖ-Mediensprecher fest, dass der ORF zu einem „Skandalhaufen der Republik“ verkommen sei. „Der ORF ist ein Sündenpfuhl, in dem ein Skandal den nächsten jagt, während die Österreicher gezwungen werden, diesen Apparat mit einer Haushaltsabgabe zu finanzieren. Armin Wolfs Anfall von Überheblichkeit ist nur ein weiteres Symptom für den desolaten Zustand dieses Senders. Es braucht eine grundlegende Reform, die Entpolitisierung der Gremien und ein Ende der Zwangsfinanzierung. Wir Freiheitliche sind die einzige Kraft, die den Mut hat, diesen Stall endlich auszumisten und den ORF zu einem echten, objektiven und schlanken öffentlich-rechtlichen Rundfunk für alle Österreicher zurückzuführen!“