  • 07.06.2026, 12:04:32
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ÖGB zu ORF-Pressestunde: „Über Einschnitte wird viel geredet - über den Beitrag der Millionäre viel zu wenig"

Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth: „Eine faire Budgetsanierung muss beim Überreichtum ansetzen."

Wien (OTS) - 

„Was wir wirklich brauchen, sind deutlich höhere Steuern auf Millionenvermögen und Millionenerbschaften, um eine faire Budgetsanierung zu gewährleisten“, fordert ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth nach der heutigen ORF-Pressestunde. Dadurch können weitere finanzielle Einschnitte von Arbeitnehmer:innen, Pensionist:innen, Arbeitslosen oder Familien verhindert werden. Die Vermögendsten haben schließlich enorm von den teuren Krisenmaßnahmen und dem damit gestützten Börsen- und Immobilienboom profitiert, kritisiert die Chefökonomin.

„Wer das Budget nachhaltig sanieren will, muss endlich bei den Millionenvermögen ansetzen, anstatt die breite Bevölkerung zur Kasse zu bitten", so Schuberth. Gerade in einer Phase schwachen Wachstums ist es entscheidend, öffentliche Investitionen und Kaufkraft zu sichern, statt den Druck auf Beschäftigte und Familien weiter zu erhöhen.

Forderung: Superreiche müssen endlich zur Budgetsanierung beitragen

Der ÖGB fordert daher, dass die Superreichen endlich zur Budgetsanierung beitragen. Österreich zählt zu den wenigen Ländern Europas ohne Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften.

Gleichzeitig tragen Arbeitnehmer:innen den Großteil des Steueraufkommens. Die aktuelle Vermögensverteilung sei nicht nur sozial ungerecht, sondern behindere auch eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung. „Eine gerechte Budgetsanierung kann nur gelingen, wenn auch Millionärinnen und Millionäre einen angemessenen Beitrag leisten“, betont Schuberth abschließend.

Der ÖGB fordert:

  • eine gerechte Besteuerung von Millionenvermögen,
  • die faire Besteuerung von Millionenerbschaften und
  • einen angemessenen Beitrag der Vermögendsten zur Budgetsanierung.

Über uns:

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich und setzt sich als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.

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