Werner Kogler zum Tod von Elfie Semotan: „Eine Künstlerin von internationalem Rang, die den Blick auf Österreich verändert hat“

Wien (OTS) -

„Mit Elfie Semotan verliert Österreich eine der bedeutendsten Fotografinnen unserer Zeit. Ihr Werk hat die Grenzen zwischen Mode-, Porträt- und Kunstfotografie neu definiert und über Jahrzehnte hinweg Maßstäbe gesetzt. Sie war eine außergewöhnliche Beobachterin des Menschen und eine Künstlerin, die mit ihrer Bildsprache weit über Österreich hinaus gewirkt hat“, würdigt Kogler die Verstorbene.

Semotan prägte mit ihren Arbeiten internationale Magazine, Werbekampagnen und Ausstellungen. Ihre Fotografien zeichneten sich durch eine unverwechselbare Verbindung von Eleganz, Intelligenz und erzählerischer Tiefe aus. „Ihre Bilder waren nie bloße Inszenierungen. Sie erzählten Geschichten, stellten Fragen und eröffneten neue Perspektiven. Gerade darin lag ihre große künstlerische Kraft“, so Kogler.



Als eine der wenigen österreichischen Fotografinnen ihrer Generation erlangte Semotan weltweite Anerkennung und arbeitete mit führenden Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Medien zusammen. Gleichzeitig blieb sie dem kulturellen Leben Österreichs eng verbunden und inspirierte - auch als Lehrende an der Universität für angewandte Kunst in Wien - nachfolgende Generationen von Fotograf:innen und Künstler:innen.

„Elfie Semotans Werk wird bleiben – als bedeutender Beitrag zur zeitgenössischen Fotografie und als Teil unseres kulturellen Gedächtnisses. Ihr Tod ist ein großer Verlust für die Kunstwelt und für Österreich. Ich möchte den Angehörigen, Freund:innen und Wegbegleiter:innen von Elfie Semotan mein aufrichtiges Mitgefühl aussprechen“, so Kogler abschließend.