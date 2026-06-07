Frauenministerin Holzleitner: „Lohntransparenz garantiert Bezahlung nach Leistung statt nach Geschlecht“

Wien (OTS) -

Als „wichtigen Schritt für mehr Gleichberechtigung" bezeichnet Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner den von Ministerin Schumann heute präsentierten Entwurf zur Umsetzung der EU-Lohntransparenz-Richtlinie. „Was im Regierungsprogramm vereinbart wurde, soll damit Realität werden. Das ist eine gute Nachricht für unzählige Frauen in diesem Land. Es geht um Planungssicherheit für Unternehmen und Beschäftigte“, so Holzleitner.

Österreich zählt bei der Lohngerechtigkeit nach wie vor zu den Schlusslichtern Europas: Mit einem Gender Pay Gap von 17,6 Prozent liegen die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern weit über dem EU-Schnitt von 11,1 Prozent. „Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit ist seit Jahrzehnten Gesetz. Trotzdem verdienen Frauen Tag für Tag weniger. Das Problem ist hinlänglich bekannt und dennoch verbessert sich die Situation zu langsam. Das zeigt: gute Absichten reichen nicht, es braucht verbindliche Regeln, Planungssicherheit und Transparenz", betont die Ministerin.

Für die Frauenministerin geht es um weit mehr als um Zahlen auf dem Gehaltszettel: „Jeder Euro, der Frauen vorenthalten wird, fehlt im Geldbörsel, fehlt später bei der Pension und fehlt bei der Unabhängigkeit. Faire Löhne sind ein zentraler Schutz vor Altersarmut und ein Schritt mehr echte Gerechtigkeit für Frauen." Holzleitner abschließend: „Die Geheimniskrämerei rund um die Gehälter wird mit der Lohntransparenz in die Geschichtsbücher verbannt. Faire Bezahlung wird nicht länger eine Frage des Geschlechts sein, sondern endlich eine Frage der Leistung und Fairness."