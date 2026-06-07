ÖGB zur Lohntransparenz: Nach Koordinierung muss Lohntransparenz rasch in Betrieben umgesetzt werden

Wien (OTS) -

„Wir freuen uns, dass das Sozialministerium jetzt diesen wichtigen Schritt setzt und die EU-Entgeltlohntransparenzrichtlinie in die Koordinierung schickt. Jetzt kann auf politischer Ebene verhandelt werden. Wir erhoffen uns eine rasche Einigung, damit endlich an der Umsetzung in den Betrieben gearbeitet werden kann“, sagt ÖGB-Bundesfrauensekretärin Dorottya Kickinger.

Jetzt gehe es darum, die Beschäftigten endlich zu ihrem Recht kommen zu lassen. „Natürlich braucht es Unterstützung und Prozessbegleitung bei der Umsetzung – aber kein Aufschieben. Fairness duldet keinen Aufschub“, so die Gewerkschafterin.

Transparenz schafft Gerechtigkeit

Transparenz sei der Schlüssel zu fairer Bezahlung. Wer ordentlich und fair zahlt, habe nichts zu befürchten - im Gegenteil: Das stärke Vertrauen und Motivation in der Belegschaft. Die neue EU-Richtlinie zur Lohntransparenz sei eine wirkliche Chance, gemeinsam für Fairness und Gleichstellung bei Löhnen und Gehältern von Frauen und Männern zu sorgen.

Starke Einsatz für Lohntransparenz

„Wir haben als Arbeitnehmer:innenseite hart gekämpft und nicht lockergelassen. Unsere Kollegen und Kolleginnen haben auf Verbesserungen hingearbeitet und den Dialog gesucht. Viele Gespräche, Beharrlichkeit und neue Allianzen haben dazu beigetragen, dass wir heute einen wichtigen Schritt weiter sind“, betont Kickinger.

Jetzt gehe es darum, diesen Weg konsequent weiterzugehen. „Die Beschäftigten haben ein Recht darauf, dass die Lohntransparenz endlich Realität wird”, so Kickinger abschließend.

Über uns:

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich und setzt sich als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.