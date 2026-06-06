Einladung zur Pressekonferenz: „Hitzeaktionstag – Gesundheitssystem im Klimawandel“, 9. Juni, 10 Uhr

Wien (OTS) -

Das bisherige Jahr 2026 mit dem trockensten Frühling der Messgeschichte hat gezeigt, dass der Klimawandel für ernste Situationen in Österreich sorgt. Wie gut ist unser Gesundheitssystem darauf vorbereitet? Da der Hitzeaktionstag 2026 unter dem Motto „Coole Lösungen für den Arbeitsplatz“ steht, sollen auch die Herausforderungen und Möglichkeiten in der Arbeitsmedizin beleuchtet werden.

Die Österreichische Ärztekammer lädt dazu zu einer Pressekonferenz ein, um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.



Teilnehmer:

OMR Dr. Johannes Steinhart

Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Dr. Heinz Fuchsig

Co-Referent im ÖÄK-Referat Umweltmedizin

DDr. Karl Hochgatterer

Referent im ÖÄK-Referat Arbeitsmedizin

Pressekonferenz: „Hitzeaktionstag – Gesundheitssystem im Klimawandel“

Datum: 09.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 4

Weihburggasse 10-12

1010 Wien

Österreich