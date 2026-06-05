  • 05.06.2026, 11:40:02
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SPÖ-Herr zum Weltumwelttag: „Unser Wasser schützen!“

SPÖ setzt sich für Umsetzung der Wasser-Maßnahmen im Regierungsprogramm ein

Wien (OTS) - 

SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr nimmt den heutigen Weltumwelttag zum Anlass, den Schutz unserer Wasserversorgung ins Zentrum zu rücken: „Die Grundwasserstände sind in weiten Teilen des Landes viel zu niedrig, jede vierte Messstelle hat Ende Mai einen historischen Tiefstand erreicht. Österreich braucht endlich konsequente Maßnahmen zum langfristigen Schutz unseres Trinkwassers!“ ****

Herr verweist auf ihren jüngsten Vorstoß für die rasche Umsetzung von Wasser-Maßnahmen, die sich auch im Regierungsprogramm wiederfinden. Darunter ist unter anderem ein Wasserentnahmeregister für Großverbraucher wie Landwirtschaft und Industrie vorgesehen, das gemeinsam mit den Bundesländern umgesetzt werden soll. Die Trinkwasserversorgung solle einen klaren gesetzlichen Vorrang vor anderen Nutzungsarten bekommen, eine Wasserstrategie zum Vorbeugen von Nutzungskonflikten findet sich ebenfalls im Regierungsprogramm. Zudem soll die Dauer der Bewilligungen für Großverbraucher kritisch überprüft und gekürzt werden, um in Zeiten der Klimakrise die Versorgung abzusichern. „Wasser ist unsere wichtigste Lebensgrundlage und muss für alle Menschen leistbar und in bester Qualität verfügbar bleiben. Deshalb müssen diese Maßnahmen rasch umgesetzt werden“, so Herr. (Schluss) mf/lw

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