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AVISO: Montag, 8.6., 10:00 Uhr – PK Gewessler/Schwarz – Plenarvorschau und Aktuelles
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler und Budgetsprecher Jakob Schwarz ein. Themen sind das Budget, die Schwerpunkte der kommenden Nationalratssitzung sowie aktuelle politische Entwicklungen.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Montag, 8.6., 10:00 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]
PK Gewessler/Schwarz – Plenarvorschau und Aktuelles
Datum: 08.06.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Grüner Parlamentsklub
Löwelstraße 12
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Grüner Klub im Parlament
Telefon: +43-1 40110-6317
E-Mail: [email protected]
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