AVISO: Montag, 8.6., 10:00 Uhr – PK Gewessler/Schwarz – Plenarvorschau und Aktuelles

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler und Budgetsprecher Jakob Schwarz ein. Themen sind das Budget, die Schwerpunkte der kommenden Nationalratssitzung sowie aktuelle politische Entwicklungen.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Montag, 8.6., 10:00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

PK Gewessler/Schwarz – Plenarvorschau und Aktuelles

Datum: 08.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Grüner Parlamentsklub

Löwelstraße 12

1010 Wien