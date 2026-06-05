Kultur in Bewegung: Das Möbelmuseum Wien wird zur sommerlichen Bühne für Tanz, Bewegung und Open-Air Filmabende

Wien (OTS) -

Das Möbelmuseum Wien zeigt mit seiner Sonderausstellung „Made in Austria. Möbeldesign 1948-1960" sowie der Pop-Up Intervention "Made by You" nachhaltiges Upcycling Design - Ressourcenbewusstsein, ganz im Jetzt und mit sprühender Kreativität! Dieser Ansatz wird auch durch einen spannenden Nachhaltigkeitspfad in der Dauerausstellung vertieft.

Die Reihe "Kultur in Bewegung" schafft mit einem Hauch von Gestern Momente, die in Erinnerung bleiben. Geboten wird ein vielfältiges Programm mit Musik, Bewegung und Film - offen, sinnlich und mitten im Leben! Von Juni bis September, wenn die Tage endlos scheinen und die Stadt in sommerliche Leichtigkeit eintaucht, öffnet das Möbelmuseum Wien seinen Innenhof für ein vielfältiges Kulturprogramm, das Menschen zusammenbringt und den öffentlichen Raum neu erlebbar macht. Ob beim Tanzen unter freiem Himmel, bei einer morgendlichen Pilates-Einheit im Garten oder beim gemeinsamen Filmabend in besonderer Atmosphäre – „Kultur in Bewegung“ lädt dazu ein, den Sommer mit allen Sinnen zu genießen.

Sommertanz: Dienstagabende voller Rhythmus und Lebensfreude

Von 2. Juni bis 29. September steht jeder Dienstagabend ganz im Zeichen von Musik und Bewegung. Die beliebten Sommertanz-Abende bieten Woche für Woche neue Themenwelten – von den großen Hits der 1950er- und 1960er-Jahre über temperamentvolle Salsa- und Argentino-Abende bis hin zu mitreißendem Line Dance.

Im Mittelpunkt stehen nicht Perfektion oder Vorkenntnisse, sondern die Freude am gemeinsamen Tanzen. Alle sind willkommen – unabhängig von Alter, Erfahrung oder tänzerischem Hintergrund.

Sommertanz im Innenhof des Möbelmuseums

Jeden Dienstag, 18:00–21:00 Uhr

2. Juni bis 29. September

Kostenbeitrag: Ꞓ 10,00 pro Person

Für alle Levels geeignet

Bei Schlechtwetter indoor

Pilates Morning Flow: Kraft tanken

Wer den Tag aktiv beginnen möchte, findet im Innenhof des Möbelmuseums den idealen Ort dafür. Gemeinsam mit ingoodshape lädt das Museum von 6. Juni bis 27. September zu regelmäßigen Pilates-Einheiten in besonderem Ambiente ein.

Jeden Samstag sorgt Pilates Sculpt mit einer dynamischen Mischung aus klassischen Pilates-Flows und intensiveren Elementen für Energie und Stabilität. Am Sonntag steht mit Pilates Pure ein sanftes, fließendes Training im Fokus, das Kraft, Balance und Körperbewusstsein stärkt.

Zwischen Grünflächen, historischer Architektur und sommerlicher Ruhe entsteht ein einzigartiger Rahmen für Bewegung und Wohlbefinden mitten in der Stadt.

Pilates Morning Flow im Innenhof des Möbelmuseums

Samstags, 9:00 Uhr: Pilates Sculpt (Level 2)

Sonntags, 9:00 Uhr: Pilates Pure (All Levels)

6. Juni bis 27. September

Kostenbeitrag: Ꞓ 16,00 pro Einheit

Bitte eigene Matte und Wasserflasche mitbringen

Bei Schlechtwetter in der Museumslobby unter dem Lobmeyr-Luster

Filmsommer: Österreichische Filmklassiker unter Sternen

Von 24. Juli bis 5. September präsentiert das Möbelmuseum Wien passend zur Sonderausstellung „Made in Austria. Möbeldesign 1948–1960“, ausgewählte österreichische Filmklassiker der 1950er- und 1960er-Jahre unter freiem Himmel. DER EINTRITT ist FREI!

Die humorvollen Komödien, charmanten Liebesgeschichten und unvergesslichen Publikumserfolge dieser Zeit lassen das Lebensgefühl der Nachkriegsjahre lebendig werden und bieten beste Unterhaltung für laue Sommerabende.

Programm Filmsommer

24. Juli, 20:00 Uhr – Scampolo (1958)(1)

Mit Romy Schneider als lebensfrohe Fremdenführerin auf einer italienischen Insel.

25. Juli, 20:00 Uhr – Ein Engel auf Erden (1959)

Eine himmlische Liebeskomödie mit Romy Schneider als Stewardess und Schutzengel.

14. August, 20:00 Uhr – Die Abenteuer des Grafen Bobby (1961)

Verwechslungen, Verkleidungen und turbulente Liebeswirren quer durch Europa.

15. August, 20:00 Uhr – Das süsse Leben des Grafen Bobby (1962)

Ein turbulentes Undercover-Abenteuer voller überraschender Wendungen.

21. August, 20:00 Uhr – Graf Bobby, der Schrecken des Wilden Westens (1966)

Eine rasante Western-Parodie mit viel Humor und Tempo.

22. August, 20:00 Uhr – Die Halbzarte (1959)(1)

Eine charmante Familienkomödie mit unerwarteten Liebesverwicklungen.

4. September, 20:00 Uhr – Ober, zahlen (1957)

Wiener Kaffeehauskultur trifft auf ehrgeizige Zukunftspläne.

5. September, 20:00 Uhr – Hallo Dienstmann (1952)

Mit Paul Hörbiger und Hans Moser in einem der beliebtesten österreichischen Filmklassiker.

Information & Reservierung

Der Filmsommer findet im Museumsinnenhof statt. Der Zugang erfolgt über den Haupteingang in der Andreasgasse 7, 1070 Wien. Der Eintritt ist FREI.

Liegestühle stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Besucher sind herzlich eingeladen, eigene Picknickdecken oder Campingsessel mitzubringen und den Abend in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Für das leibliche Wohl sorgen erfrischende Getränke, kleine Snacks und Eis-Spezialitäten der Wiener Eiswerkstatt.

Bei Schlechtwetter entfällt die Filmvorführung. Aktuelle Informationen werden über die Social-Media-Kanäle des Museums bekanntgegeben.

(1) Bitte bei Veröffentlichung von Scampolo und Die Halbzarte folgende Information einfügen: Ein Film aus dem Bestand der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung (www.murnau-stiftung.de) in Wiesbaden.

Ein Sommer, der verbindet

Mit „Kultur in Bewegung“ schafft das Möbelmuseum Wien einen offenen Begegnungsraum, in dem Tanz, Bewegung und Film zu einem gemeinsamen Erlebnis verschmelzen. Das vielfältige Programm lädt dazu ein, Kultur auf neue Weise zu erleben – inspirierend, gemeinschaftlich und mitten im Herzen der Stadt.