- 05.06.2026, 10:11:32
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Zukunft und Resilienz im Fokus der INGESA 2026
Internationale Getreidewirtschaftstagung in Velden: 200 Teilnehmer:innen diskutierten über Trends, Beschaffung und Nachhaltigkeit – Sonderfokus auf Agrarhandel und Nachwuchs
Unter dem Leitthema „Zukunft & Resilienz“ luden die Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe und die Lebensmittelakademie von 28. bis 29. Mai zur Internationalen Getreidewirtschaftstagung (INGESA) 2026 ins Casino Velden. Rund 200 Teilnehmer:innen aus 65 Betrieben der Müllerei, Mischfuttererzeugung und des Agrarhandels nutzten das Branchenevent zum intensiven Austausch. 18 namhafte Aussteller präsentierten zudem ihre neuesten Innovationen.
Impulse für die Getreidewirtschaft
Das Vortragsprogramm spannte einen praxisnahen Bogen von Beschaffungsstrategien (XXXL Gastronomie) und Marktanalysen (WIFO) über Foodtrends für 2030 (Innolab FH Campus 02) und Kreislauf-Nachhaltigkeit (Kärntner Milch) bis hin zu aktuellen Energiefragen (WKO, Österr. Raiffeisenverband). Ergänzt wurde das Programm durch einen Impuls zu mentaler Stärke aus dem Spitzensport und eine Diskussion zum Thema „Zukunft passiert schon heute“ mit Ing. Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.
Bühne für den Nachwuchs
Ein besonderes Highlight war die Präsentation der Meisterarbeiten der HTLLMT (HTL Wels). Die Meisterschüler zeigten die hohe Qualität der heimischen Ausbildung und setzten ein Zeichen für die nächste Generation der Branche.
Innungsmeister Herbert Poinstingl zog eine rundum positive Bilanz: „Die INGESA 2026 war ein voller Erfolg. Besonders stolz sind wir, dass wir dieses Jahr der nächsten Generation die Bühne überlassen konnten. Auch die starke Präsenz des Agrarhandels zeigt, wie wichtig dieser gemeinsame Austausch für die Zukunft der Branche ist.“
Branchentreff und Networking
Neben dem fachlichen Input stand Networking im Mittelpunkt. Der Brot- und Weinabend, unterstützt von Hirter Bier, Wein Hoffmann, Kärntnermilch und Schlumberger, sowie der anschließende Vernetzungsabend boten den Rahmen für Branchenaustausch. Dank gilt den Unterstützern der INGESA 2026, der Gesellschaft für Gesunde Tierernährung (GGT), dem Agrarhandel Kärnten, dem Land Kärnten sowie den Landesinnungen Lebensmittelgewerbe Kärnten, Burgenland, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol. (PWK/HSP)
Details zu den Vorträgen und Meisterarbeiten: https://lmakademie.at/ingesa-2026/
Alle Fotos zum Download © lebensmittelakademie
Bild 03: Fachvorträge auf der INGESA 2026: Christian Gumpold über Foodtrends 2030 © lebensmittelakademie
Bild 11: Diskussionsrunde – Lorenz Mayr, Vizepräsident Landwirtschaftskammer NÖ, Moderatorin Miriam Winter © lebensmittelakademie
Die nächste INGESA findet 2028 im Kongress & Theaterhaus in Bad Ischl statt. Mehr Informationen: www.ingesa.at
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