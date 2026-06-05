  • 05.06.2026, 09:50:02
  • /
  • OTS0022

„Maulkorb“ für Lehrer?

ÖAAB-AHS kritisiert Vorgangsweise der Bildungsdirektion Wien

Wien (OTS) - 

Die Vorgangsweise der Bildungsdirektion Wien im Fall des Lehrers und Journalisten Thomas Walach sorgt für zunehmende Kritik. Nachdem Walach in der Tageszeitung „Die Presse“ auf gravierende Integrations- und Sprachprobleme an Wiener Schulen hingewiesen hatte, wurde ihm von dieser nun untersagt, sich ohne vorherige Genehmigung öffentlich zu äußern.

Für ÖAAB-AHS-Obmann Matthias Hofer ist das inakzeptabel: „Hier wird ein Maulkorb verhängt, statt Probleme ernsthaft anzugehen. Wer Missstände anspricht, wird mundtot gemacht – das ist ein völlig falsches Signal.“

Hofer übt auch Kritik an den sowohl in Wien als auch im Bund verantwortlichen NEOS: „Ausgerechnet unter liberaler Verantwortung wird kritischen Lehrern die Stimme abgeschnitten. Das ist ein eklatanter Widerspruch zu jeder Form von Offenheit und Meinungsfreiheit. Wer sich Freiheit auf die Fahnen schreibt, darf interne Kritik nicht unterdrücken.“

Der ÖAAB-AHS fordert:
· die sofortige Rücknahme der Weisung,
· eine klare Garantie der freien Meinungsäußerung für Lehrer,
· sowie eine öffentliche Entschuldigung der Bildungsdirektion Wien.

„Der Fall zeigt ein grundlegendes Problem: Statt Transparenz und ehrlicher Debatte herrscht Einschüchterung. So geht man in einem modernen Bildungssystem nicht mit Kritik um“, stellt Hofer klar und fordert Konsequenzen: „Bildungsminister Wiederkehr muss jetzt eingreifen und dieses Vorgehen stoppen. Lehrer brauchen Rückhalt – keinen Maulkorb.“

Rückfragen & Kontakt

ÖAAB-AHS
Obmann Mag. Matthias Hofer
Telefon: +43 664 4604153
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oeaab.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AAB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Österr. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerbund

Rückfragen & Kontakt

ÖAAB-AHS
Obmann Mag. Matthias Hofer
Telefon: +43 664 4604153
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oeaab.com

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright