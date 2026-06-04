Leading Employer Award: NÖ Landesgesundheitsagentur ist unter Österreichs Top Arbeitgebern

St. Pölten (OTS) -

Die NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA) ist mit über 28.500 Mitarbeitenden einer der größten Arbeitgeber des Landes Niederösterreich und wurde ein weiteres Mal mit dem Leading Employer Award 2026 ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die sich durch herausragende Leistungen in den Bereichen Mitarbeiterzufriedenheit, Unternehmenskultur, Werteorientierung, Talentförderung und Führungsqualität hervortun und damit zu den führenden Arbeitgebern zählen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner unterstreicht die Bedeutung der Auszeichnung: „Die NÖ Landesgesundheitsagentur ist nicht nur einer der größten Arbeitgeber unseres Landes, sondern garantiert auch sichere und moderne Gesundheits- und Pflegeversorgung mit dem Bestreben, sie täglich noch besser zu machen. Dass die LGA nun wieder mit dem Leading Employer Award ausgezeichnet wurde, ist eine großartige Bestätigung für das Engagement und die Qualität, die hier Tag für Tag von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt wird.“

Die beiden zuständigen Landesräte Christiane Teschl-Hofmeister und Anton Kasser sind sich einig, „dass es mit der NÖ LGA gelungen ist, eine moderne Struktur zu schaffen, die den Mitarbeitenden sowohl in den Kliniken als auch in den Pflegezentren attraktive Rahmenbedingungen bietet und gleichzeitig die Versorgungssicherheit im ganzen Land stärkt. Zusätzlich haben wir mit Gesundheitsplan 2040+ einen fundierten und verlässlichen Fahrplan für die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Niederösterreich.“

Die Bewertung für den Leading Employer Award erfolgt auf Basis einer unabhängigen, metaanalytischen Auswertung von über 300 Kriterien und Datenquellen – nur die besten 1 % aller Arbeitgeber in Österreich erhalten diese Auszeichnung. ZBR-Vorsitzender Gottfried Feiertag betont: „Der Leading Employer Award ist eine wichtige Anerkennung für unsere sozialpartnerschaftlichen Maßnahmen im Bereich Personalfindung und Personalbindung. Dazu zählen insbesondere unsere Modelle zu den Themenfeldern Dienstplanstabilität, lebensphasenorientiertes Arbeiten, aber auch der Umgang bei organisatorischen Veränderungen. Besonders in herausfordernden Zeiten sind attraktive Arbeitsbedingungen wichtiger denn je, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten. Diese Auszeichnung bestätigt unseren gemeinsamen Weg.“

Dass die NÖ Landesgesundheitsagentur ein moderner, attraktiver Arbeitgeber ist, zeigen auch die aktuellen Zahlen: Allein im Jahr 2025 verzeichnete die NÖ LGA 16.340 Bewerbungen und konnte daraus 2.862 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufnehmen. Rund 6.000 Beschäftigte feierten in den vergangenen fünf Jahren ein Dienstjubiläum von 25, 30 oder 40 Jahren – ein starkes Zeichen für langfristige Verbundenheit und hohe Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber. In der NÖ LGA arbeiten Menschen aus 94 Nationen und zudem sind 62 Prozent der Führungskräfte in der LGA weiblich.

„Die Auszeichnung als Leading Employer macht sichtbar, dass unsere Bemühungen nicht nur in einzelnen Bereichen, sondern in ihrer Gesamtheit Wirkung zeigen: in der Unternehmenskultur, im Umgang mit unseren Mitarbeitenden und in unserer Haltung zu Führung. Gerade für uns als Gesundheitsorganisation, in der der Mensch im Mittelpunkt steht – und damit sind nicht nur unsere Patientinnen und Patienten sowie Bewohnerinnen und Bewohner gemeint, sondern auch unsere Mitarbeitenden – ist diese Auszeichnung eine wertvolle Bestätigung“, freut sich auch Mag. Gerhard Dafert, Vorstand Personal der NÖ Landesgesundheitsagentur über die Auszeichnung als Leading Employer.