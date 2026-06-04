Österreichische Afrika-Strategie im Ministerrat angenommen

Wien (OTS) -

Der Ministerrat hat gestern die österreichische Afrika-Strategie angenommen. Das Dokument, das unter Federführung des BMEIA erarbeitet wurde, legt den strategischen Rahmen für Österreichs künftige Zusammenarbeit mit dem afrikanischen Kontinent in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Migration sowie Bildung und Kultur fest.

„Ich freue mich sehr, dass Österreich erstmals eine Afrika-Strategie erarbeitet hat und sie jetzt im Ministerrat angenommen wurde. Das ist ein klares Signal, dass Österreich Afrika als das sieht, was es ist: ein Kontinent voller Dynamik, Potenzial und gemeinsamer Interessen. Mit dieser Strategie geben wir unserer Zusammenarbeit eine starke, langfristige Grundlage",

betonte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

Afrika ist ein Kontinent im Wandel: Rund ein Viertel der Weltbevölkerung wird bis 2050 dort leben, elf afrikanische Staaten zählen bereits heute zu den 20 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Für ein exportorientiertes Land wie Österreich bieten sich daraus erhebliche Chancen – insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Wassermanagement, Umwelttechnologien, Agribusiness und Tourismus.

Die Strategie setzt es sich daher zum Ziel, Märkte zu verschränken und die Wertschöpfung beidseitig zu sichern. Sie trägt aber auch der sicherheitspolitischen Dimension Rechnung und setzt auf partnerschaftliche Zusammenarbeit beim Aufbau stabiler Strukturen und auf die Bekämpfung irregulärer Migration bei gleichzeitiger Ermöglichung qualifizierter Zuwanderung in Mangelberufen. Gleichzeitig stellt die Zusammenarbeit im Bildungs- und Kulturbereich eine wichtige Säule der Strategie dar.

„Eine rasch wachsende Wirtschaft macht Afrika zu einem unverzichtbaren Partner und Chancenkontinent für Österreich. Was dort passiert, betrifft auch unsere Interessen in Europa und Österreich. Wir wollen diese Zusammenarbeit als echte Partnerschaft auf Augenhöhe gestalten und gemeinsam Stabilität, nachhaltige Entwicklung und wirtschaftliche Perspektiven fördern. Das ist das Ziel unserer Afrika-Strategie",

so Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

Die Strategie wird unter Federführung des BMEIA unter Einbeziehung aller relevanten Akteure umgesetzt. Eine Vorlage an den Nationalrat ist noch für 2026 geplant. Die Umsetzung erfolgt innerhalb bestehender Budgetpfade ohne zusätzliche Belastung des Bundeshaushalts.