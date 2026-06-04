Weihnachtsmarkt kehrt auf den Maria-Theresien-Platz zurück: Interessentensuche erfolgreich abgeschlossen

Wien (OTS) -

Der Maria-Theresien-Platz wird in der Weihnachtszeit 2026 wieder zum stimmungsvollen Treffpunkt für Wienerinnen und Wiener sowie Gäste aus dem In- und Ausland. Die Burghauptmannschaft Österreich hat die Interessentensuche zur Anmietung der Flächen für die Wintersaison 2026 erfolgreich abgeschlossen. In einem transparenten, mehrstufigen Auswahlverfahren setzte sich die MAGMAG Events GmbH durch und wird damit erneut einen Weihnachtsmarkt am Maria-Theresien-Platz veranstalten.

Die Ausschreibung war im Februar 2026 gestartet und folgte den Grundsätzen der Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Gleichbehandlung aller Interessenten. Die Auswahl erfolgte auf Basis eines mehrstufigen Verfahrens, bei dem insbesondere das wirtschaftlich beste Angebot berücksichtigt wurde. Die MAGMAG Events GmbH, die bereits in der Vergangenheit den Weihnachtsmarkt am Maria-Theresien-Platz erfolgreich betrieben hat, ging dabei als Höchstbieterin hervor.

„Mit der Interessentensuche haben wir bewusst auf ein offenes und transparentes Verfahren gesetzt. Es war uns wichtig, allen Interessierten die gleichen Chancen einzuräumen und die Auswahl nachvollziehbar abzuwickeln. Das Verfahren ist erfolgreich abgeschlossen und wir freuen uns, dass der Maria-Theresien-Platz auch 2026 wieder weihnachtliches Leben erhalten wird“, sagt Burghauptmann Reinhold Sahl.

Sahl ergänzt: „Es gab zahlreiche Bewerbungen von hoher Qualität von renommierten Unternehmen. Das hat uns erneut gezeigt, welches Potenzial diese historischen Plätze besitzen und wie sehr Unternehmen an der Bespielung ebendieser interessiert sind.“

Auch bei MAGMAG zeigt man sich erfreut über den Zuschlag: „Wir freuen uns außerordentlich, den Weihnachtsmarkt am Maria-Theresien-Platz auch 2026 gestalten zu dürfen. Dieser besondere Ort zählt für uns zu den schönsten Adventstandorten Wiens. Dass wir hier das 20-jährige Jubiläum des Weihnachtsmarkts feiern und Besucherinnen und Besuchern erneut ein stimmungsvolles und hochwertiges Adventerlebnis bieten dürfen, erfüllt unser Team mit großer Freude und Dankbarkeit“, sagt Christian Klement, Geschäftsführer der MAGMAG Events GmbH.

Die diesjährige Flächennutzung möglich gemacht haben die aufgeschobenen Bauarbeiten um das Kunst- und Naturhistorische Museum. Die Baustelle für die geplanten barrierefreien Eingänge beginnt noch nicht dieses Jahr, deswegen ist eine Nutzung des Maria-Theresien-Platzes im November und Dezember 2026 möglich. Ob und wie ein Weihnachtsmarkt in den folgenden Jahren möglich sein wird, hängt wesentlich von diesen geplanten Umbaumaßnahmen ab. Daher wird vorerst eine jährliche Ausschreibung der Flächenmiete beibehalten.

Belvedere: Vertragsverhandlungen vor Abschluss

Für die Flächenvermietung im Bereich des Belvederes laufen derzeit noch die abschließenden Vertragsverhandlungen. Die Burghauptmannschaft Österreich wird über die Vertragsunterfertigung informieren, sobald diese erfolgt ist.

Bereits fest steht jedoch, dass der Weihnachtsmarkt künftig nicht mehr unmittelbar vor dem Schloss Belvedere stattfinden wird. Aufgrund der bevorstehenden Entwicklungen am Standort wird die Veranstaltung auf eine neue Fläche im Bereich des Teichhofs verlegt. Der Markt wird künftig weiter in Richtung Gürtel, an der oberen Spitze des großen Teichs, positioniert sein.

„Damit bleibt das Belvedere auch künftig Teil des Wiener Adventgeschehens, während gleichzeitig auf die Anforderungen der bevorstehenden Bau- und Entwicklungsmaßnahmen Rücksicht genommen wird“, so Burghauptmann Reinhold Sahl abschließend.

Die Burghauptmannschaft Österreich bedankt sich bei allen Interessenten für ihre Teilnahme an der Interessentensuche und freut sich auf eine erfolgreiche Wintersaison 2026 an zwei der bedeutendsten historischen Standorten Wiens.