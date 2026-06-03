Gödl: Sitz im UN-Sicherheitsrat ist Chance, rot-weiß-rote Rolle als Brückenbauer in der Welt zu festigen

Wien (OTS) -

„Österreich wird nach seiner erfolgreichen Kandidatur um einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat eine ausgleichende und vermittelnde Rolle einnehmen und die rot-weiß-rote Rolle als Brückenbauer in der Welt festigen“, betont ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl. Österreich wird 2027/28 bereits zum vierten Mal nach den Perioden 1973/74, 1991/92 und 2009/10 dem UN-Sicherheitsrat angehören. Gödl weiter: „Gerade in Zeiten, in denen Kriege und Krisen wieder so präsent sind, braucht es in der internationalen Staatengemeinschaft ein klares Bekenntnis zum Multilateralismus und zum Völkerrecht. Und dafür steht Österreich Zeit des Bestehens der Zweiten Republik.“

Österreich setzt sich historisch besonders für Sicherheit und Friedenssicherung ein, „das zeigt auch unser langjähriges Engagement beispielsweise im Bereich der Abrüstung, der Stärkung des Völkerrechts, der Rechtsstaatlichkeit, der Frauen und Menschenrechte oder unsere aktive Beteiligung an UN-Friedensmissionen“, so Gödl, der auch ÖVP-Bereichssprecher für Sicherheit, Integration und Migration ist. Und weiter: „Grenzüberschreitende Herausforderungen wie die illegale Migration, die ja die Folge von Krisen und Kriegen ist, können wir nur gemeinsam und auf internationaler Ebene begegnen. Auch hier kann Österreich im UN-Sicherheitsrat Impulse setzen.“

Abschließend sagt der ÖVP-Klubobmann: „Dass Österreich 2027/28 nicht-ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates sein wird, ist ein Erfolg der Außenpolitik dieser Bundesregierung mit Bundeskanzler Christian Stocker an der Spitze. Nutzen wir diese Möglichkeit, ausgleichend und vermittelnd zu wirken und so zu mehr Sicherheit und Frieden in der Welt beizutragen.“ (Schluss)