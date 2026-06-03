SPÖ-Himmer: „Studieren muss leistbar bleiben“

Wien (OTS) -

Im heutigen Wissenschaftsausschuss wurden der ÖH-Tätigkeitsbericht, der Bericht der Ombudsstelle für Studierende und der Bericht zur sozialen Lage der Studierenden diskutiert. SPÖ-Wissenschaftssprecher Heinrich Himmer betont: „Die Berichte zeigen klar, vor welchen Herausforderungen Studierende stehen: steigende Wohn- und Lebenshaltungskosten, finanzielle Unsicherheit, Erwerbstätigkeit neben dem Studium und zunehmende psychische Belastungen.“ Für Himmer ist das ein klarer Handlungsauftrag: „Studieren muss leistbar bleiben. Studierende brauchen soziale Absicherung, mehr leistbaren Wohnraum, gute Beratungsangebote und faire Studienbedingungen – unabhängig von Herkunft und Geldbörse.“ ****

Die SPÖ und Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner setzen sich in der Regierung für mehr Bildungsgerechtigkeit ein. „Die Studienbeihilfe wird erhöht, gemeinsam mit der ÖH wurde ein Fonds für soziale Notfälle eingerichtet und ab kommendem Semester macht der ‚Mensabonus‘ ein preiswertes Mittagessen in den Mensen möglich“, erklärt Himmer. „Niemand soll aus finanziellen Gründen am Studium scheitern. Unsere Hochschulen müssen für alle offen sein – nicht nur für jene, die es sich leisten können“, so Himmer abschließend. (Schluss) mf/ff