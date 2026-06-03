NEOS zu UNO-Sicherheitsratssitz: Großer Tag für Österreichs Stimme in der Welt

Wien (OTS) -

Hocherfreut reagiert NEOS-Generalsekretär und Sicherheitssprecher Douglas Hoyos auf die erfolgreiche Wahl Österreichs in den UNO-Sicherheitsrat. „Wir haben damit wieder einen Platz an jenem Tisch, an dem zentrale Entscheidungen über Frieden, Sicherheit und Stabilität getroffen werden. Das ist ein riesiger Erfolg für Österreich und ein starkes Zeichen des internationalen Vertrauens.“

„Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat die Bewerbung Österreichs mit großem persönlichem Engagement vorangetrieben. Sie hat in den vergangenen Monaten international Brücken gebaut, unzählige Gespräche geführt und Vertrauen geschaffen. Dafür gebührt ihr großer Dank“, sagt Hoyos.

Der Wahlsieg sei aber der Erfolg vieler, betont der NEOS-Generalsekretär. „Der Bundespräsident, die gesamte Bundesregierung, die Nationalratsabgeordneten, die Emissäre und unsere Diplomatinnen und Diplomaten haben alle gemeinsam daran gearbeitet, Österreichs Stimme weltweit hörbar zu machen und sich gegen die starke Konkurrenz durchzusetzen. Diese Wahl zeigt, wie stark Österreich sein kann, wenn es geschlossen und verlässlich auftritt.“

Der Sitz im UNO-Sicherheitsrat sei nicht nur außenpolitisch bedeutend, sondern auch unmittelbar relevant für Österreich und Europa. „Konflikte, geopolitische Spannungen, hybride Bedrohungen, Desinformation und Fluchtbewegungen betreffen uns direkt. Wer Sicherheit für Österreich will, muss auch international Verantwortung übernehmen. Genau deshalb ist dieser Sitz so wichtig“, sagt Hoyos.

Österreich könne im Sicherheitsrat nun zentrale Schwerpunkte einbringen: den Schutz der Zivilbevölkerung, die Stärkung von Friedensmissionen, die Verteidigung der internationalen Rechtsordnung sowie den Umgang mit neuen Bedrohungen durch neue Technologien, Künstliche Intelligenz und Desinformation.

„Diese Wahl ist ein Erfolg für Österreich, für unsere Diplomatie und für eine aktive Außenpolitik, die auf Vertrauen, Partnerschaft und konkrete Arbeit setzt“, sagt Hoyos: „Beate Meinl-Reisinger hat dafür mit viel Herzblut und großem Einsatz gearbeitet. Österreich kann heute zu Recht stolz sein.“