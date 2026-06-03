UNO-Sicherheitsrat – SPÖ-Bayr erfreut über Österreichs Wahl und sieht „Verantwortung als Brückenbauerin für Frieden und Dialog“

Wien (OTS) -

„Die Wahl Österreichs in den UNO-Sicherheitsrat ist ein bedeutendes Zeichen internationalen Vertrauens in die österreichische Außenpolitik“, zeigt sich Petra Bayr, außenpolitische Sprecherin der SPÖ, heute sehr erfreut zur Entscheidung in New York. „Diese Wahl ist ein Auftrag, Verantwortung als neutrale Brückenbauerin in einer zunehmend polarisierten Welt zu übernehmen. Wir müssen und wir werden unseren Beitrag zur Stabilität der regelbasierten internationalen Ordnung leisten“, so die Abgeordnete, die zugleich Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats ist. ****

Für die Amtszeit 2027/28 sieht Bayr klare inhaltliche Schwerpunkte: „Österreich soll seine Rolle als neutraler Staat konsequent nutzen, um als verlässlicher Vermittler zu wirken. Wir können und müssen den Multilateralismus stärken, Menschenrechte schützen und Abrüstung sowie den proaktiven Einsatz für Frieden ins Zentrum rücken. Ebenso gilt es, die Stimme kleiner und mittlerer Staaten im internationalen System zu stärken.“

Österreich habe diese Kandidatur mit großer Kontinuität, Verlässlichkeit und innenpolitisch breiter politischer Unterstützung vorbereitet. „Die österreichische Diplomatie ist im Rahmen der Bewerbung hoch engagiert aufgetreten und wird im internationalen Umfeld als kompetent und verlässlich wahrgenommen“, so Bayr abschließend. (Schluss) eg/ff