  • 03.06.2026, 17:38:32
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  • OTS0177

NEOS erfreut über Sitz im UNO-Sicherheitsrat

Scherak: „Diese Wahl stärkt Österreichs Stimme in der Welt.“

Wien (OTS) - 

„Das ist ein sehr starkes Zeichen für das internationale Vertrauen in unser Land“, sagt Nikolaus Scherak, Außenpolitischer Sprecher des NEOS-Parlamentsklubs, zu der erfolgreichen Wahl Österreichs in den UNO-Sicherheitsrat. „Der gemeinschaftliche und parteiübergreifende Einsatz hat wesentlich dazu beigetragen, dass Österreich nach 16 Jahren wieder Mitglied im wichtigsten sicherheitspolitischen Gremium der Welt ist, in dem zentrale Fragen von Frieden, Sicherheit und Stabilität beraten werden.“

Gerade in einer Zeit großer geopolitischer Unsicherheit sei Österreichs Engagement in den Vereinten Nationen von besonderer Bedeutung, betont Scherak. „Viele internationale Entwicklungen wirken längst unmittelbar auf Europa und Österreich. Umso wichtiger ist es, dass Österreich dort präsent ist, wo an gemeinsamen Antworten gearbeitet wird. Schon die Wahl-Kampagne hat die Beziehungen zu zahlreichen Staaten außerhalb Europas vertieft. Diese Netzwerke sind relevant bei Themen, die uns konkret betreffen – etwa bei globalen Fragen wie Migration, regionaler Stabilität, Krisenbewältigung oder internationaler Zusammenarbeit im Umgang mit Konflikten. Österreich kann seine lange Tradition als Ort des Dialogs, der Diplomatie und der Friedenssicherung nun an zentraler Stelle einbringen.“

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