  • 03.06.2026, 17:38:03
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FPÖ – Fürst: „UN-Sitz ist die Nagelprobe für Österreichs Neutralität!“

FPÖ fordert von der Regierung ein klares Bekenntnis zur immerwährenden Neutralität und warnt vor dem Ausverkauf heimischer Interessen auf der Weltbühne

Wien (OTS) - 

FPÖ-Außenpolitiksprecherin NAbg. Dr. Susanne Fürst verband die heutige Wahl Österreichs in den UN-Sicherheitsrat mit einer klaren Mahnung an die Bundesregierung, insbesondere an NEOS-Außenministerin Meinl-Reisinger. Der neu errungene Sitz sei kein Grund für Selbstbeweihräucherung, sondern eine „Nagelprobe für die Standfestigkeit der österreichischen Neutralität“. Fürst betonte, dass die Regierung nun unter ständiger Beobachtung stehe. „Dieser Sitz im Sicherheitsrat, für den die Österreicher mit 20 Millionen Euro teuer bezahlt haben, darf nicht zur Bühne für die Selbstdarstellung einzelner Personen und ihrer brandgefährlichen politischen Irrwege werden. Jede einzelne Abstimmung wird zeigen, wessen Interessen diese Regierung tatsächlich vertritt: Die der immerwährenden Neutralität und damit jene der eigenen Bevölkerung oder die, fremder Mächte und Interessen“, erklärte Fürst.

Für die freiheitliche Außenpolitiksprecherin ist die Mission klar: „Es ist jetzt die Aufgabe der österreichischen Vertreter, in diesem Gremium Vermittlung, Diplomatie und vor allem Neutralität im besten Sinne mit Leben zu erfüllen. Alles andere wäre ein Verrat an den Bürgern und unserer Heimat.“ Besondere Skepsis äußerte Fürst gegenüber jenen Kräften, die in der Vergangenheit immer wieder eine Aufweichung der Neutralität gefordert hatten. „Man kann nur hoffen, dass sich auch eine bisher außenpolitische Geisterfahrerin wie Frau Meinl-Reisinger dieser Verantwortung bewusst ist und sich vorerst in diplomatischer Zurückhaltung übt, bevor sie sich in die nächste außenpolitische Sackgasse versteigt!“

Abschließend erneuerte Fürst die freiheitliche Kernforderung: „Österreichs Platz ist der eines ehrlichen und respektierten Vermittlers. Wir fordern von der Regierung ein unmissverständliches Bekenntnis, diese Rolle aktiv auszuüben und die Neutralität als unseren größten außenpolitischen Schatz zu hüten. Als patriotische Kontrollkraft werden wir ganz genau darauf achten, dass im UN-Sicherheitsrat nicht gegen die Interessen Österreichs gehandelt wird. Wir werden jeden Verrat an unserer Souveränität aufdecken und bekämpfen!“

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