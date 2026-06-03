Maurer/Grüne: Ministerin Holzleitner ohne jeden Plan für die Universitäten

Wien (OTS) -

„Wer den Ausführungen der Wissenschaftsministerin im Ausschuss zugehört hat, muss feststellen: Auf die Frage, wie die Universitäten ab 2028 finanziert werden sollen, bleibt Ministerin Holzleitner konkrete Antworten schuldig“, kritisiert die Wissenschaftssprecherin der Grünen, Sigi Maurer.

Besonders alarmierend sei, dass auch auf Nachfragen unklar blieb, auf welchen Berechnungen der Finanzbedarf der Universitäten basiert. „Die Ministerin weiß offenbar nicht einmal, wie viel Geld die Universitäten tatsächlich brauchen. Diese Planlosigkeit hat bereits in den vergangenen Wochen Chaos gestiftet. Die Universitäten brauchen endlich Klarheit darüber, womit sie rechnen können und mit welchen Zahlen die Ministerin rechnet.“

Maurer verweist zudem auf die scharfe Kritik der Österreichischen Universitätenkonferenz an den Eingriffen in die bestehende Finanzierungsvereinbarung: „Ohne eine verlässliche Finanzierung drohen den Universitäten Jahre der Unsicherheit. Das betrifft nicht nur die Hochschulen selbst, sondern auch tausende Beschäftigte, Forschende und Studierende, die nicht wissen, ob Studienplätze, Personalstände und Forschungsprojekte langfristig abgesichert sind. Wer heute bei den Universitäten kürzt oder Finanzierungslücken in Kauf nimmt, riskiert morgen Qualitätseinbußen in Lehre und Forschung sowie einen Rückschritt bei Innovation und internationaler Wettbewerbsfähigkeit.“

Die Grüne Wissenschaftssprecherin fordert die Ministerin auf, rasch ein belastbares Finanzierungskonzept für die nächste Leistungsvereinbarungsperiode vorzulegen: „Die Prioritätensetzung dieser Regierung ist kurzsichtig und weltvergessen: Milliarden für den Lobau-Tunnel, aber Sparmaßnahmen bei Wissenschaft und Forschung – dort, wo die Zukunft des Standorts Österreich entschieden wird. Ministerin Holzleitner muss für die Universitäten kämpfen, nicht gegen sie. Darum braucht es rasch Klarheit und evidenzbasierte Entscheidungen.“