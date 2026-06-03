Taschner: Bürokratieabbau bei Fachhochschul-Studiengängen

Wien (OTS) -

“Wir setzen einen wichtigen Schritt zur Entbürokratisierung und Stärkung des Fachhochschulsektors. Künftig sollen neue Studiengänge in bereits akkreditierten Fachrichtungen an etablierten Fachhochschulen wesentlich rascher und mit deutlich geringerem administrativem Aufwand eingerichtet werden können. Im Zuge entsprechender Anpassungen des Fachhochschulgesetzes (FHG) und des Hochschul-Qualitätssicherungsgesetzes (HS-QSG) werden die Akkreditierungsverfahren zielgerichtet vereinfacht, ohne dabei die hohe Qualität der österreichischen Fachhochschulen zu beeinträchtigen”, so ÖVP-Wissenschaftssprecher Abg. Rudolf Taschner anlässlich des Wissenschaftsausschusses.

"Das Verfahren zur Erstakkreditierung neuer Studiengänge wird künftig auf die wesentlichen Nachweise konzentriert. Die Antragsunterlagen werden auf das notwendige Minimum reduziert und umfassen insbesondere

das Curriculum des geplanten Studiengangs,

eine Bestätigung des Erhalters hinsichtlich der erforderlichen personellen Ressourcen

sowie

sowie eine Bestätigung der gesicherten Finanzierung.

Eine externe Begutachtung soll in der Regel nicht mehr erforderlich sein. Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) entscheidet grundsätzlich auf Basis der vorgelegten Unterlagen“, erläutert Taschner.

Zur rechtlichen Absicherung für abweichende Akkreditierungsverfahren wird im Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG) eine Ausnahmebestimmung geschaffen. “Es wird im HS-QSG festgelegt, dass alle Fachhochschulen im Zeitraum vom 1. Jänner 2027 bis 31. Dezember 2031 ein Audit bei der AQ Austria absolvieren müssen. Diese Audits erfolgen nach einheitlichen Standards und mit einer einheitlichen Vertiefung, insbesondere im Bereich der Curriculumsentwicklung”, so der Wissenschaftssprecher weiter.

“Mit dieser Reform werden Verfahren beschleunigt, und die Entwicklung neuer Studienangebote wird erleichtert. Gleichzeitig bleibt durch die Audits die hohe Qualität der österreichischen Fachhochschulen langfristig gesichert”, schloss Taschner. (Schluss)