Einladung zur HV-Pressekonferenz "NEIN zur Paketsteuer" am 9. Juni 2026 im Salon Mezzanin

Wien (OTS) -

Am 11. Juni beginnt die Fußball-WM. Österreich steht kurz davor, sich schon vor dem offiziellen Start ein Eigentor zu schießen. Mit der geplanten Paketsteuer schafft die Bundesregierung eine Innovations- und Investitionsbremse für den Wirtschaftsstandort. Diese Abgabe soll ab 1. Oktober 2026 alle Marktplätze und Webshops mit mehr als 100 Mio. Ꞓ Jahresumsatz in Österreich umfassen und die MwSt-Halbierung auf Grundnahrungsmittel gegenfinanzieren. Sie wird als Maßnahme gegen Temu und Shein verkauft, trifft jedoch tausende österreichische und europäische Händler, während sich Drittstaatenhändler weiterhin entziehen können. Jede zweite Online-Bestellung wird betroffen sein.

Wir möchten dies zum Anlass nehmen, um im Rahmen einer hybriden Pressekonferenz die zentralen Kritikpunkte an der Paketsteuer zu erläutern – aus fiskalisch/gesamtwirtschaftlicher, rechtlicher, betriebswirtschaftlicher und politisch/regulatorischer Perspektive. Darüber hinaus werden wir die neuesten Zahlen & Fakten einer Konsumentenbefragung von Reppublika Research, eine volkswirtschaftliche Impact-Analyse der GAW-Innsbruck sowie ein umfassendes Rechtsgutachten von DORDA präsentieren. Und wir werden erläutern, welche negativen Auswirkungen Fernostplattformen wie Temu, Shein und AliExpress tatsächlich auf die heimische Wirtschaft haben.

Folgende Kernfragen werden in der PK beantwortet:

Beschäftigung: Welche Effekte hat die Paketsteuer auf die Zahl der Jobs?

Welche Effekte hat die Paketsteuer auf die Zahl der Jobs? Einkommen: Wie wird die Paketsteuer das Einkommen der Österreicher beeinflussen?

Wie wird die Paketsteuer das Einkommen der Österreicher beeinflussen? Wertschöpfung: Welche Wertschöpfungseffekte hat die Paketsteuer in Österreich?

Welche Wertschöpfungseffekte hat die Paketsteuer in Österreich? Steuern: Welche fiskalischen Effekte hat die Paketsteuer auf das Steuer- und Abgabenaufkommen?

Welche fiskalischen Effekte hat die Paketsteuer auf das Steuer- und Abgabenaufkommen? Recht: Warum verstößt die Paketsteuer mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen nationales bzw. europäisches Recht?

Warum verstößt die Paketsteuer mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen nationales bzw. europäisches Recht? Fernost-Plattformen: Welche Auswirkungen haben Temu, Shein und AliExpress auf die österreichische Wirtschaft? (Wertschöpfung; Arbeitsplätze; Steuern und Abgaben)

Welche Auswirkungen haben Temu, Shein und AliExpress auf die österreichische Wirtschaft? (Wertschöpfung; Arbeitsplätze; Steuern und Abgaben) Konsumentensicht: Was halten die Österreicher von der Paketsteuer? Und wie ändert sich deren Kaufverhalten dadurch?

Politische Empfehlung: Warum fügt die Paketsteuer dem Digital- und Wirtschaftsstandort nachhaltigen Schaden zu und was sollte die Bundesregierung stattdessen in Angriff nehmen?

All diese und viele weitere Fragen werden in unserer hybriden Pressekonferenz am Dienstag, 9. Juni, ab 09:30 Uhr im Salon Mezzanin beantwortet. Im Anschluss an die PK können seitens der teilnehmenden Medienvertreter:innen weitere Fragen gestellt werden.

Ihre Gesprächspartner:

Harald Gutschi | Geschäftsführer, OTTO Austria | HV-Vizepräsident

| Geschäftsführer, OTTO Austria | HV-Vizepräsident Dr. Andreas Zahradnik | Partner, DORDA Rechtsanwälte

| Partner, DORDA Rechtsanwälte Peter Windischhofer | Co-Founder, refurbed

| Co-Founder, refurbed Rainer Will | Geschäftsführer Handelsverband

Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie sind herzlich vor Ort eingeladen, können die PK aber auch online verfolgen. Ihre Anmeldung richten Sie bitte zeitnahe per Mail an: [email protected]

HV-Pressekonferenz "NEIN zur Paketsteuer"

Online-Teilnahme möglich, Link wird nach Anmeldung bereitgestellt.

Datum: 09.06.2026, 09:30 Uhr - 09.06.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Salon Mezzanin

Volksgartenstraße 5/2

1010 Wien