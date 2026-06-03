MAK alles zu deiner Jahreskarte: Kampagne von DMB. großer Abräumer bei den CCA-Venus-Awards 2026

Wien (OTS) -

Passend zum MAK Prinzip „Alles ist angewandte Kunst“ entwickelte Demner, Merlicek & Bergmann / DMB. für das MAK eine neue Kampagne und Aktion für die MAK Jahreskarte und setzte damit ein starkes Zeichen für kreative Museums­kommunikation und Besucher*innenbindung.



Am 24. Februar 2026 konnten persönliche Lieblingsobjekte ins MAK gebracht und vor Ort per Barcode-Gravur zur offiziellen MAK Jahreskarte veredelt werden. So wurde Alltagskultur buchstäblich zum Museumsticket – und das Prinzip der angewandten Kunst auf unmittelbare Weise erfahrbar. Der Abend zeigte eindrucksvoll, wie niederschwellig, humorvoll und zugleich konzeptstark das MAK neue Besucher*innen aktivieren kann.

Die begleitende Kampagne von DMB. besticht durch eine prägnante Bildsprache: Out-of-Home-Sujets spielten mit der Frage, was alles eine MAK Jahreskarte sein kann – vom Gebiss bis zur Küchenreibe –, und machten die kreative Freiheit des Konzepts sichtbar.

Digital wurde die Idee mit einem originellen Twist weitergeführt: Ein eigens entwickelter Retargeting-Hack verwandelte zuvor online angesehene Produkte in potenzielle Jahreskarten. So entstand ein spielerisches Markenerlebnis, das die Kampagnenidee perfekt auf den Punkt brachte: MAK macht aus allem deine Jahreskarte. Zudem fand das Prinzip eine Fortsetzung im Hörfunk. Ein spezieller Spot sorgte mit einer akustischen Überraschung für zusätzliche Aufmerksamkeit und rundete die Kampagne auf originelle Weise ab.

Die Aktion und ihre kommunikative Umsetzung demonstrieren, wie ein Museum mit Humor und konzeptioneller Klarheit neue Zielgruppen erreicht und bestehende begeistert. Sie verbindet starke Ideen, präzise Ausführung und echte Publikumsaktivierung – Qualitäten, die durch den Gewinn der zwölf CCA-Venus-Awards und dem „Client of the Year Award“ (Silber) zurecht Anerkennung finden.

MAK Generaldirektorin Lilli Hollein: „Die erneuten Auszeichnungen beim CCA sind ein großartiger Erfolg und eine wunderbare Bestätigung für die herausragende kreative Arbeit von Marcello Demner und seinem Team bei DMB. in Zusammenarbeit mit dem MAK. Die Verbindung des kreativsten Museums mit der kreativsten Agentur hat sich einmal mehr als echtes Winning Team erwiesen. Wir freuen uns sehr über diese Würdigung aus der Kreativszene. Die Kampagne hat nicht nur Aufmerksamkeit erzeugt, sondern gerade durch die Aktion und deren Weiterführung konnten neue Bindungen zum Museum geschaffen und das MAK als Lieblingsmuseum verankert werden, was sich auch in der Steigerung der Jahreskartenverkäufe um 360 % im Aktionszeitraum ablesen lässt.“

Marcello Demner, Geschäftsführer DMB.: „Die Idee hinter der Kampagne war denkbar einfach: Wenn im MAK alles angewandte Kunst ist, warum sollte dann nicht auch alles eine Jahreskarte sein können? Daraus entstand eine Kampagne, die Menschen dazu eingeladen hat, das Museum auf überraschende und persönliche Weise zu erleben und angewandte Kunst spielerisch und nahbar in ihren Alltag zu bringen."



In den folgenden Kategorien wurde MAK alles zu deiner Jahreskarte ausgezeichnet:



Gold für POS Experience und Integrated Campaign

Silber für Live Marketing, Creative Strategy, Display Advertising

Bronze für Promotion, New Use of Media, Digital Craft, Direct Marketing, Branded Content & Entertainment, Special Outdoor, Print