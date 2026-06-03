Hernals aus der Sicht von Jugendlichen: Neue WiG City Challenge jetzt kostenlos buchen

Wien (OTS) -

Was verbindet rund 30 Jugendliche der HBLVA Rosensteingasse und der Pfadfinder*innengruppe 27 Dornbach? Es sind die neuen City Challenge Gesundheitstouren der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, die sie für Gleichaltrige gemeinsam entwickelt und dafür ein Zertifikat erhalten haben. Die neuen Hernalser Touren können ab sofort von Schulen und Jugendeinrichtungen kostenlos gebucht werden. „Es ist eine Freude zu sehen, wie viel Engagement junge Menschen für Gesundheitsthemen aufbringen – besonders dann, wenn sie die Möglichkeit erhalten, sich aktiv einzubringen“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Auch der Hernalser Bezirksvorsteher Peter Jagsch war sichtlich angetan und schätzt die City Challenge als gesundheitsförderndes und partizipatives Angebot: „Ich freue mich, dass die City Challenge Jugendliche zum Mitmachen motiviert. Sie verbindet Bewegung, Spaß und Gemeinschaft und zeigt, wie wichtig solche Projekte für die Gesundheit und ein gutes Zusammenleben in Hernals sind.“

Von Jörgerbad bis zum Christine-Nöstlinger-Park: Hernals aus Sicht von Jugendlichen entdecken

Die zwei neuen Hernalser City Challenge-Touren wurden von Jugendlichen für Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren bzw. von 15 bis 19 Jahren entwickelt. Dabei sind besonders die Themen eingeflossen und auch Teil der City Challenge-Touren, welche die Jugendlichen beschäftigt haben: Gleichberechtigung, Einsamkeit, das Sprechen über die eigenen Gefühle, Entspannungstechniken sowie der bewusste Umgang mit dem Handy.

Die Touren führen zu bekannten Orten im öffentlichen Raum, wie das Jörgerbad, Wiener Sportclub-Stadion oder den Elternleinplatz und Christine-Nöstlinger-Park. Angeleitet von der App „Actionbound“ lösen die Jugendlichen an mehreren Stationen Aufgaben, beantworten Fragen und lernen Jugendtreffs, Büchereien sowie Beratungsangebote kennen. Ob Bewegungsübung, eine Befragung von Passant*innen oder die Suche nach einem Hinweis: Die Stationen spiegeln die Vielfalt von Gesundheit und Wohlbefinden wider und vermitteln ein positives Bild von Gesundheit. Die neuen Touren können von Schulen und jugendspezifischen Einrichtungen ab sofort bis Ende Oktober 2026 unter [email protected] gebucht werden. Alle Infos zum kostenlosen Angebot und zur Buchung gibt es auf wig.or.at/city-challenge.

Über das Projekt

Die City Challenge der Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist ein Angebot für Jugendliche und Teil des Programms „Gesunde Bezirke“.