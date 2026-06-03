SPÖ-Grossmann: Europa muss sich aus der digitalen Abhängigkeit befreien!

Wien (OTS) -

Heute hat die Europäische Kommission ihr Gesetzespaket zum Ausbau europäischer Cloud- und KI-Infrastruktur vorgestellt. Ziel ist es, Europas digitale Souveränität zu stärken, die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern schrittweise zu reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit Europas im Bereich künstliche Intelligenz und Cloud-Dienste auszubauen. SPÖ-EU-Abgeordnete Elisabeth Grossmann begrüßt diesen Vorstoß: „Egal, ob Fotos am Smartphone, E-Mails im Büro, Online-Banking oder die Nutzung von künstlicher Intelligenz: Ohne Cloud-Infrastruktur läuft heute im digitalen Zeitalter kaum noch etwas. Doch obwohl diese Infrastruktur längst zur Lebensader unseres Alltags und unserer Wirtschaft geworden ist, hat Europa zugelassen, sich in eine gefährliche Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern zu begeben. Mehr als 65 Prozent des europäischen Cloud-Marktes liegen in den Händen von nur drei US-Unternehmen. Wie gefährlich diese Abhängigkeit werden kann, führen nicht zuletzt die erratischen Wutausbrüche Donald Trumps immer wieder vor Augen. Europa darf nicht zulassen, dass ein Knopfdruck in Washington ausreicht, um Teile unserer digitalen Infrastruktur lahmzulegen. Besonders der Fall des ICC-Chefanklägers Karim Khan zeigt, wie konkret diese Risiken sind: Nach der Verhängung von US-Sanktionen gegen ihn wurde er zeitweise aus dem digitalen Leben verbannt und hatte nicht einmal mehr Zugang zu seinem E-Mail-Konto. Europa muss seine Bürger:innen besser schützen. Wenn digitale Infrastruktur zur politischen Waffe werden, ist es Zeit für Europa zu handeln.“ ****

Grossmann weiter: „Das Stichwort lautet digitale Souveränität. Europa braucht eigene, sichere und leistungsfähige Cloud- und KI-Infrastruktur. Wir haben die Unternehmen, das Know-how und die Innovationskraft, um europäische Alternativen aufzubauen. Damit diese gegenüber der US-amerikanischen Konkurrenz aber tatsächlich eine Chance haben, müssen sie politisch gezielt gefördert werden. Deshalb ist es ein wichtiger Schritt, dass europäische Cloud-Lösungen bei öffentlichen Ausschreibungen in besonders sensiblen Bereichen künftig gezielt gestärkt und bevorzugt berücksichtigt werden sollen. Europa muss seine digitale Infrastruktur endlich als strategische Grundlage unserer Sicherheit und Wettbewerbsfähigkeit behandeln.“ (Schluss) ff