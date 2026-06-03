WKB ist eine schlanke, leistungsfähige Organisation für die Mitglieder: Konsequente Effizienzsteigerung

Eisenstadt (OTS) -

Zur Diskussion um die WK-Reform: Trotz steigender Mitgliederzahlen und wachsender Anforderungen wurde die Personalsituation in der Wirtschaftskammer Burgenland bereits deutlich angepasst: Waren Ende 2024 noch 151 Mitarbeiter in der Wirtschaftskammer Burgenland beschäftigt, sind es jetzt nur noch 141, das entspricht 127 Vollzeitäquivalenten.

„Das bedeutet: Wir leisten bereits heute mehr – mit weniger Ressourcen. Dieser Weg basiert auf konsequenter Effizienzsteigerung: durch die Nutzung von Synergien, die laufende Optimierung unserer Prozesse, den gezielten Einsatz von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz sowie durch die hohe Flexibilität unserer Mitarbeiter“, betonen Präsident Andreas Wirth und Direktor Harald Schermann.

Der gesamte Personaleinsatz ist klar auf die bestmögliche Unterstützung der Mitglieder, eine starke Interessenvertretung und Service auf höchstem Niveau ausgerichtet.

„Doch damit ist der Weg nicht zu Ende: Wir werden diesen Kurs konsequent fortsetzen. Prozesse werden laufend überprüft, Nachbesetzungen streng hinterfragt und vielfach nicht mehr vorgenommen. Unser Ziel bleibt unverändert: eine schlanke, leistungsfähige Organisation für unsere Mitglieder.“