"ZEIT FÜR KOST. Der gedeckte Tisch": Saison im MAK Geymüllerschlössel im Zeichen der Welt der Kulinarik und des Designs

Wien (OTS) -

Die diesjährige Saison im MAK Geymüllerschlössel steht ganz im Zeichen einer Reise in die Welt der Kulinarik und des Designs. Gemeinsam mit POPCHOP hat das MAK die 2024 gelaunchte Reihe ZEIT FÜR KOST ausgebaut und zu einem monatlichen Format weiterentwickelt, das beginnend am 7. Juni an fünf Terminen Gestaltung, Kulinarik und künstlerisches Programm in einen sinnlich-räumlichen Zusammenhang setzt (Sonntag, 7.6. | 5.7. | 30.8. | 13.9. | 4.10., jeweils 12–20 Uhr im Garten des Geymüllerschlössels, nur bei Schönwetter).



Im Mittelpunkt des Geschehens steht ein gedeckter Tisch, der von unterschiedlichen Kurator*innen eigens für die Veranstaltung gestaltet wird. Das Ergebnis: Eine prachtvolle Inszenierung aus Keramik, Glas, Textilien, Floristik und Objekten verschiedenster Herkunft. Dabei begegnen historische Positionen zeitgenössischen Arbeiten auf Augenhöhe: Jeder Tisch wird in ein atmosphärisches Ensemble verwandelt – Collage, Stillleben und Tableau vivant zugleich.



Das kulinarische Angebot spiegelt die jeweilige Gestaltung wider. So entsteht für jeden Termin ein eigens kuratiertes Menü, das Materialien, Farben, Texturen und Stimmungen des Tisches aufnimmt, weiterdenkt und geschmacklich übersetzt. Ergänzt wird das Format durch ein Rahmenprogramm mit Musik, Lesungen und performativen Beiträgen, die das Erlebnis abrunden.



ZEIT FÜR KOST, hosted by POPCHOP, versteht den gedeckten Tisch als Bühne für zeitgemäße Esskultur, künstlerische Begegnung und Entschleunigung im einzigartigen Ambiente des Geymüllerschlössels in Wien-Pötzleinsdorf. Zwischen Juni und Oktober entsteht so eine Serie von Events mit eigener Handschrift, verbunden durch eine gemeinsame Dramaturgie aus Raum, Food Culture und angewandter Kunst.



Das Geymüllerschlössel, einst als Sommerschlössel erbaut, eröffnet heute einen authentischen Einblick in die Vielfalt der biedermeierlichen Wohn- und Ausstattungskunst. 160 erlesene, permanent ausgestellte Alt-Wiener Uhren der Sammlung Franz Sobek ergänzen gemeinsam mit Empire- und Biedermeiermöbeln aus der Sammlung des MAK das wertvolle Gesamtbild. Im Garten können zeitgenössische Werke erlebt werden: Dort begegnen Besucher*innen der Skulptur Der Vater weist dem Kind den Weg (1996) von Hubert Schmalix sowie dem stimmungsvollen Skyspace The Other Horizon (1998/2004) des amerikanischen Lichtkünstlers James Turrell.



TERMINE



So, 7.6.2026, 12–20 Uhr Opening

Tisch-Kuration: LIZA SOČAN / Torte 0.0

Food: Elena Kubiena (R&Bar) & Peter Paul Josef / Espresso Burggasse



So, 5.7. 2026, 12–20 Uhr

Tisch-Kuration: youngMAK

Am Grill: Döner Veltliner



Open Call: tabula rasa

Der gedeckte Tisch by youngMAK

youngMAK fordert in einem Open Call dazu auf, tabula rasa zu machen und lädt junge Künstler*innen, Designer*innen und Kreative dazu ein, die Tafel in ihrer Essenz neu zu denken.



Gesucht werden Beiträge aus unterschiedlichen Disziplinen: von Produktdesign, Food Design und Kunst bis hin zu Performance Art, die unseren angelernten Habitus hinterfragen und uns zwingen, den Raum der Tafel neu zu verhandeln: Wer darf hier Platz nehmen und was wird serviert? Welche kulinarischen, materiellen oder performativen Gesten eröffnen neue Erzählungen? Und wie gestalten sich Tableware, Food Design und Essrituale von morgen?



Aus allen Einreichungen werden drei Projekte ausgewählt, die am 5. Juli ein Event der Reihe Der gedeckte Tisch in Kollaboration mit POPCHOP mitgestalten. Pro Projekt gibt es ein Produktionsbudget von Ꞓ 700. Der Entwicklungsprozess findet in enger Zusammenarbeit mit dem youngMAK- Kollektiv statt.



Mehr Infos zum Open Call und der Einreichung unter MAK.at/youngMAK



So, 30.8.2026, 12–20 Uhr

Tisch-Kuration: Rami Ceramics

Food: Maka Ramen & Thali Tales (TBC)



So, 13.9.2026, 12–21 Uhr

Tisch-Kuration: Marco Dessí

Food: El Reno



19–21 Uhr

Meditatives Happening

James Turrells Skyspace The Other Horizon

Nach einer Führung mit der Kunstvermittlerin Laura Pirgie laden wir zum gemeinsamen bewussten Erleben von James Turrells Skyspace The Other Horizon.

Turrell ist für seine innovativen Arbeiten mit Licht bekannt. Sein Fokus liegt auf der Manipulation von natürlichem und künstlichem Licht. Damit schafft er immersive und meditative Erfahrungen. Im Zuge des meditativen Happenings kann das Kunstwerk erfahren und das Lichtspiel bewundert werden.

Teilnahmebeitrag Ꞓ 5,50

Bitte Tickets vorab online buchen



So, 4.10. 2026, 12–20 Uhr

Tisch-Kuration: Kiosk OK by Studio OK

Food: Estudio Schumi



Mit freundlicher Unterstützung von Riess Emaille, Vöslauer und Grieskirchner Bier.

Öffnungszeiten MAK Geymüllerschlössel

Pötzleinsdorfer Straße 102

1180 Wien



Saison 2026:

9.5.–1.11.2026

Jeweils Sa+So, 10–18 Uhr



Führung:

Jeden Sonntag um 14.30 Uhr

Führungsbeitrag Ꞓ 5,50

Keine Anmeldung erforderlich



Eintritt (Schlössel + Garten):

Eintritt online Ꞓ 8,50

Eintritt vor Ort Ꞓ 9,50

Eintritt frei für Kinder und Jugendliche unter 19.