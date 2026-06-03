Frauenministerin Holzleitner: Nationaler Aktionsplan stärkt Kampf gegen FGM/C

Wien (OTS) -

Anlässlich der ersten DACH-Konferenz in Wien zu weiblicher Genitalverstümmelung (FGM/C) betont Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner die hohe Priorität, die die Bekämpfung dieser schweren Menschenrechtsverletzung für die Bundesregierung hat.

„FGM/C ist eine grausame Form der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und eine schwere Menschenrechtsverletzung. Sie verletzt die körperliche Unversehrtheit, die Gesundheit und das Recht auf Selbstbestimmung der Betroffenen. Dieses Thema darf nicht tabuisiert werden, sondern muss konsequent politisch adressiert werden“, so Holzleitner.

Seit Jahren setzen sich verschiedene Organisationen für den besseren Schutz gefährdeter Mädchen und Frauen sowie für eine stärkere Unterstützung Betroffener ein und werden dabei auch auf politischer Ebene unterstützt. Mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen wurde FGM/C nun umfassend und mit konkreten Maßnahmen und Zuständigkeiten der jeweiligen Ressorts verankert. Unter anderem wird ein Schutzbrief nach internationalem Vorbild erarbeitet, die FGM/C-Koordinationsstelle wird abgesichert und ausgebaut und es werden Verbesserungen in der Datengrundlage, Prävention und Information im Rahmen des Eltern-Kind-Passes umgesetzt.

„Die Bundesregierung nimmt die Bekämpfung von FGM/C sehr ernst. Der Nationale Aktionsplan macht aus politischem Willen verbindliche Verantwortung. Prävention, Opferschutz und verlässliche medizinische wie psychosoziale Versorgung der Betroffenen werden so über Ressortgrenzen hinweg abgesichert und ausgebaut. Wir stärken damit die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen und verhindern, dass sie dieser Gewalt ausgesetzt werden", hält die Frauenministerin abschließend fest.