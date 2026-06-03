- 03.06.2026, 11:03:03
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AVISO: Freitag, 10:30 Uhr – PK Maurer – Grünes Konzept für einen entpolitisierten ORF
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit der stellvertretenden Klubobfrau und Mediensprecherin Sigi Maurer ein. Themen sind die aktuellen politischen Ereignisse rund um den ORF und das Grüne Konzept für einen entpolitisierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock
Zeit: Freitag, 5.6., 10:30 Uhr
Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].
PK Maurer – Grünes Konzept für einen entpolitisierten ORF
Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit der stellvertretenden Klubobfrau und Mediensprecherin Sigi Maurer ein. Themen sind die aktuellen politischen Ereignisse rund um den ORF und das Grüne Konzept für einen entpolitisierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Datum: 05.06.2026, 10:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Presseraum der Grünen
Löwelstraße 12
1010 Wien
Österreich
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Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]
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