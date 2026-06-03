AVISO: Freitag, 10:30 Uhr – PK Maurer – Grünes Konzept für einen entpolitisierten ORF

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit der stellvertretenden Klubobfrau und Mediensprecherin Sigi Maurer ein. Themen sind die aktuellen politischen Ereignisse rund um den ORF und das Grüne Konzept für einen entpolitisierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Freitag, 5.6., 10:30 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected].

PK Maurer – Grünes Konzept für einen entpolitisierten ORF

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit der stellvertretenden Klubobfrau und Mediensprecherin Sigi Maurer ein. Themen sind die aktuellen politischen Ereignisse rund um den ORF und das Grüne Konzept für einen entpolitisierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Datum: 05.06.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseraum der Grünen

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich