ÖGB-Pfister zu OECD-Zahlen: Millionäre und Millionen-Erbschaften müssen endlich fair zum Budget beitragen

Wien (OTS) -

„Die OECD-Zahlen machen deutlich, wie ernst die wirtschaftliche Lage ist: Das Wachstum bleibt schwach, gleichzeitig stehen die öffentlichen Haushalte massiv unter Druck. Gerade deshalb ist es falsch, die Budgetsanierung auf dem Rücken von Arbeitnehmer:innen, Pensionist:innen, Arbeitslosen oder Familien auszutragen“, sagt Angela Pfister, Leiterin des volkswirtschaftlichen Referats im ÖGB. Für 2026 erwartet die OECD für Österreich nur ein Wachstum von nur 0,7 Prozent, während die Erholung laut OECD insgesamt fragil bleibt und durch Unsicherheiten zusätzlich belastet wird.

Höhere Steuern auf Millionenvermögen und Millionenerbschaften

„Wer das Budget sanieren will, muss bei jenen ansetzen, die enorm viel besitzen, aber kaum etwas beitragen. Höhere Steuern auf Millionenvermögen und Millionenerbschaften sind notwendig, damit die öffentlichen Haushalte gestärkt werden und wichtige Zukunftsinvestitionen sowie der Sozialstaat abgesichert bleiben“, so Pfister.

„Es braucht eine klare politische Entscheidung: Statt die breite Bevölkerung ein weiteres Mal zur Kasse zu bitten müssen Millionär:innen und Millionen-Erbschaften endlich einen fairen Beitrag leisten. So können das Budget der Länder und des Bundes verbessert, Investitionen gesichert und soziale Kürzungen verhindert werden“, sagt Pfister.

Gerade in einer Phase schwachen Wachstums ist es entscheidend, öffentliche Investitionen und Kaufkraft zu sichern, statt den Druck auf Beschäftigte und Familien weiter zu erhöhen. Die OECD betont zudem, dass Österreich strukturelle Investitionen braucht – etwa in die Widerstandsfähigkeit gegen Krisen sowie Zukunftsthemen wie Klima und Infrastruktur – was stabile öffentliche Einnahmen umso wichtiger macht.

Der ÖGB fordert:

Höhere Steuern auf Millionenvermögen.

Gerechte Steuern auf Millionenerbschaften.

Eine Budgetsanierung, die gerecht verteilt, statt die breite Bevölkerung zusätzlich zur Kasse bieten.



Über uns:

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) vertritt rund 1,2 Millionen Arbeitnehmer:innen in Österreich und setzt sich als überparteiliche Interessenvertretung für gute Arbeitsbedingungen, faire Löhne und Gehälter sowie soziale Gerechtigkeit ein.